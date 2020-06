Bacio sam skoro sve pehare i sad sam menadžer Borni Ćoriću

Čak sam i zagrijavao Soderlinga uoči njegova finala s Federerom. Ali najniža teniska razina je prava džungla, umorio sam se od svega s 26 godina, priča Dino Marcan točno 11 godina nakon što je osvojio juniorski Roland Garros u paru

<p>Seniorski, juniorski, u singlu, u parovima... Postava od 22 tenisača i tenisačica, što aktivnih, što bivših, koja je od četvrtka do nedjelje dio humanitarnog zvjezdanog spektakla<strong> Hrvatski Premier Tenis u Osijeku</strong> pripisala je Hrvatskoj 20 Grand Slam titula. Za zemlju od jedva četiri milijuna ljudi koja nema ni nacionalni centar, da, nestvarno zvuči i dalje. Sa strane, u publici, međutim, našli smo još jednog bivšeg Grand Slam pobjednika...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna Ćorić i Dino Marcan na zagrijavanju</strong></p><p>- Što me dovelo ovdje? Pa kako radim za menadžersku agenciju <strong>Ivana Ljubičića</strong>, a u Osijeku su dva njegova igrača, <strong>Borna Ćorić i Duje Ajduković</strong>, dogovorili smo se da bi bilo dobro da budem tu - kazao nam je<strong> Dino Marcan</strong> (29), Riječanin koji je još 2009. godine doživio "highlight" karijere kada je u paru s <strong>Marinom Draganjom</strong> osvojio juniorski Roland Garros.</p><p>Organizatorima ne, ali nama izgleda sasvim dovoljno da... Prođete kao dio postave legendi.</p><h2>"Pa to sam bio ja"</h2><p>- Baš smo se i na tu temu zafrkavali. Ako se netko ozlijedi od ovih starijih, da uletim ja. Ma, ne mogu ja u istu rečenicu, nisam baš imao takvu karijeru.</p><p>Obilježila ju je, rekosmo već, ta francuska "tacna". Nismo ciljali, ali godišnjica joj je - danas! Jedanaesta.</p><p>- Kad sam se u srijedu smještao u hotel, upalio sam TV, kad na programu snimka muškog finala <strong>Federer - Soderling.</strong> I kad je završilo sve, na kraju legendarni Mićo Dušanović odjavi se otprilike rečenicom: "Hajde, makar smo ove godine mi nešto osvojili na Roland Garrosu, naši mladići". Slušam to i tek mi sine: "Pa da, to sam bio ja". Ali, realno, koga briga tko je kao junior osvojio Grand Slam. Tko, primjerice, još Bornu pita je li osvojio juniorski US Open.</p><p>Marcan danas, skoro tri godine nakon završetka igračke karijere, na više je strana u Ljubičićevoj agenciji. Mladom Splićaninu Duji Ajdukoviću i dalje je trener, a Ćoriću obavlja menadžerske poslove.</p><p>- Polako izlazim iz tog trenerskoj dijela, ali još uvijek nismo našli Duji trenera. No ulazim u taj menadžerski dio iako, kada se ukaže prilika, uvijek mogu biti ekstra par očiju na terenu, sparing-partner. Moja je uloga agent ili zastupnik njima Duji, Borni, malom Dini Prižmiću te mladoj Ukrajinki Marti Kostjuk. Vidim li se u budućnosti više kao trener? Nisam zatvorio tu opciju jer ako mi kao tim u kojem Ljubo ima zadnju riječ odlučimo da mogu najviše pridonijeti kao trener, onda ću raditi to. Istina, dogodile su se Ajdukovićem neke dobre stvari, s njim imam blizak odnos u kojemu se dotičemo i životnih problema za koje moram djelovati i kao psiholog, no moja je krajnja destinacija menadžment i mislim da tu mogu dati najviše.</p><p>Što točno?</p><p>- Objasnit ću na Borninom primjeru. Komuniciram s putničkim agentom, pa s osobom koja mu vodi društvene mreže, rješavam i rezervacije smještaja, komuniciram s turnirima, sa sponzorima oko ugovora, preko mene idu medijski zahtjevi... </p><p>Ili sve što Marcan nije imao u svojoj karijeri.</p><p>- To ponavljam i našim mlađim igračima. Razumijem da uzimaju neke stvari zdravo za gotovo, ali što bih ja dao sam imao to u njihovim godinama. Ovo što Ljubo radi za njih i za hrvatski tenis, fenomenalno je.</p><p>Uz godišnjicu Roland Garrosa izvukli smo još jedan zanimljiv podatak pukom igrom slučaja. Marcana su u mirovinu poslali domaći dečki iz ovog osječkog kluba u kojem se igra HPT, braća Sabanov. Sjećate li se možda na kojem turniru?</p><p>- Da, ali ne bih tom turniru dao toliku pažnju. Da opet mogu odabrati, ne bih tako. Ispalo je slučajno.</p><p>Bio je to Challenger u Banjoj Luci u rujnu 2017.</p><p>- Mogao sam igrati do kraja te godine, imao sam plan, ali bilo mi je isto završio tada ili u studenom. Već sam tada znao da je gotovo.</p><p>Razlog? OK, jedan i nije teško dokučiti. S 26 godina dalje od 289. mjesta ni nekog boljeg rezultata nije došao. Nastavak bi, realno, bio samo mučenje.</p><p>- Zapravo, umorio sam se, i to emocionalno. Nisam počeo igrati da bih bio 90. u parovima i 300. u singlu, nisam ispunio svoje ciljeve i želje. Fizički sam bio jako dobar, mogao sam igrati i do 40., čak i živjeti pristojno od te razine na kojoj sam bio, no nisam više uživao. Sve mi je postalo u tenisu zanimljivo osim doći na teren te raditi i kopati. Budući da si nisam mogao priuštiti nekakav tim oko sebe, puno sam putovao sam i prolazio sve te izazove na nižoj razini. S 26 osjećao sam se kao da imam 36.</p><h2>Zagrijavao Soderlinga za finale</h2><p>Renking u parovima čak mu je bio solidan (87.mjesto).<strong> Dodig, Mektić ili Škugor </strong>nisu bili motivi za pokušaj tim putem?</p><p>- Ne i nije mi žao toga. Krenuo sam raditi nešto što me uveseljava i svakodnevno uživam u ovome.</p><p>U parovima je što tek trebao reći Marcanov partner iz Pariza. Draganju je, pak, u najboljim godinama zaustavila ozljeda. I Splićanin je danas poput Riječanina bivši tenisač. Što ti je sudbina...</p><p>- Eh, da. Baš je prokleta sudbina. Ja sam bio zdrav, ma nisam se trebao ni zagrijavati prije ili istezati poslije, mogao sam što sam htio, a on je želio još, pa morao prestati. Operirao je taj kuk, mislio je da je OK, pa drugi put, ali nije riješio problem i završio je karijeru.</p><p>Vašu je obilježila koja pobjeda?</p><p>- Nad Simoneom Bolellijem u kvalifikacijama Umaga 2011. Tog se dana više ništa nije igralo i tko bi rekao da ću pobijediti igrača koji je koji tjedan prije toga bio u trećem kolu Wimbledona. Za mene je Bolelli bio igračina, OK, u tom trenutku nije bio Top 100, ali u karijeri jest među 40 (36. nap. a.). Čak su i neke poznate osobe došle tada na Grandstand kao i moji iz Rijeke. Ta mi se pobjeda urezala više od ostalih. Evo, nedavno sam malo surfao po svom igračkom profilu i pomislio: "Pa, čekaj, pobjeđivao sam ja i neke solidne igrače". No ta je najupečatljivija.</p><p>I od tog Roland Garrosa protiv Brazilca Clezara Tajpežanina Huanga?</p><p>- Da. Bio je super osjećaj osvojiti juniorski Grand Slam. U redu, nadaš se uvijek tomu u singlu, ali ne omalovažavaš ni parove jer dođu neke stvari na koje nisi navikao kao što su presice, medijska pažnja itd. </p><p>Pa i nešto što je ostala životna uspomena osim samog trofeja.</p><p>- Ja sam tada zagrijavao Soderlinga za finale s Federerom.</p><p>Opa, pa to je...</p><p>- Ekskluziva, da, ha-ha.</p><p>- Ma, on je tražio nekoga za trening i kako sam se nekako "skompao" s <strong>Magnusom Normanom</strong>, njegovim tadašnjim trenerom, kojemu sam ispričao da sam svoj prvi meč u Umagu 1998. gledao baš njegovo finale protiv Ulihracha, što mu se svidjelo, došli su do mene. </p><p>Ispada da ga niste dobro zagrijali... Šalimo se, naravno.</p><p>- Ha, ha, ha, Eto, da. Ma mislim da mu nije nitko mogao pomoći, ni Norman koji mi je čak kasnije dao dvije karte u njihovom "boxu" za finale, a nama je HTS rezervirao let kući i ja sam s dvije karte za finale letio u Zagreb. Htio sam, naravno, ostati i sam platiti kartu za let sutradan, ali čekali su nas već novinari, kako smo osvojili, i morali smo se vratiti.</p><p>S, očekivano, praktički jedinom preživjelom materijalnom uspomenom...</p><p>- Čuvam taj trofej i dan danas. Imao sam "milijun" pehara, ali budući da su samo skupljali prašinu, samo sam ih bacio u kontejner. Ostavio sam tek dva-tri, a taj iz Pariza ponio sam čak i sa sobom iz Rijeke u Zagreb.</p><p>Naučili smo, tko nije eventualno znao, kakav je Dino bio igrač, dobio je mnoge pohvale za svoj komentatorski i novinarski angažman, a što bi o sebi rekao kao treneru?</p><p>- Teško mi je biti objektivan. Još dok sam igrao, bio sam u doticaju s velikim trenerima poput Bollettierija, Piattija, Annaconea dok sam sparirao s Federerom u Dubaiju. Međutim, moram naglasiti da sam najviše o trenerskom poslu naučio od Luke Kutanjca, on je osoba koja nije razvikana, a puno zna. Uvijek sam nekako malo sa skepsom gledao na sebe, čak i kad sam mislio da nešto znam, da možda nisam toliko dobar koliko mislim. Zato mi je, nakon početnog rada s <strong>Janom Fett</strong>, dobro došlo ovo s Dujom koji ima top u ruci, ali mu još nedostaje taktičke discipline. Mislim da je najveća kvaliteta trenera da može nastaviti iskorak s igračima koji su, npr., serveri, a ne mogu se kretati i s onima koji imaju trku i borbenost, a sve drugo u "banani". Također, da stavimo u nogometni kontekst, da može napraviti iskorak i s Barcelonom, ali i s Nižnjim Novgorodom, karikiram. Možda je veći uspjeh uvesti Cibaliju u prvu ligu nego s Dinamom osvojiti prvenstvo. Tko može oboje, taj je pravi trener. Dobro mi je došlo i što sam početkom godine bio Borni u trenerskoj ulozi na turniru u Buenos Airesu, pa sam dobio iskustvo i na toj razini.</p><p>U jednoj od svojih kolumni Dino je za američke koledže napisao da su najbolja opcija za tenisače jednom kad završe juniorsku karijeru. I sam je bio dio onog u Ohiju, doduše, tek nekoliko mjeseci.</p><p>- U zadnjoj juniorskoj godini pratili su me mnogi sveučilišni treneri jer sam trenirao u Bradentonu na Floridi. Uz taj Roland Garros igrao sam i četvrtfinale juniorskog Wimbledona, bio 24. junior svijeta, što je za koledže top. Ali bio sam realan u tom trenutku jer sam znao da nemam kvalitetu za ATP Tour. Ali vratio sam se nakon jednog semestra jer sam uživao igrati turnire premda su mi u Ohiju nudili da će pokriti sve troškove. Ma, to je odlična međustepenica iz juniorskog i profesionalnog tenisa za 95 posto tenisača. Valjda je samo dva posto spremno odmah raditi rezultate u toj tranziciji, nekima možda nedostaje kuća, pere ih nostalgija, pa nisu mentalno spremni, a kvalitativno bi trebali biti tamo. Duji nisam savjetovao tu opciju jer ionako pravila ne dopuštaju igračima koji već imaju menadžerske ugovore, a on je, primjerice, s 15-16 godina bio bolji i od Talijana Jannika Sinnera (ATP 73) koji se sada probio, a Duje tek počinje sad kada je sazrio i apsolvirao futurese.</p><p>Upravo ste tu najnižu kvalitativnu turnirsku razinu prozvali - džunglom.</p><p>- Koja je pojela generacije i generacije, mentalno. Lako se izgubiti u tom "đumbusu" ako nemaš podršku. To je najživopisniji dio Toura, ima baš svega. Od nekog isfrustriranog tenisača koji je prešao 30 pa polupijan dolazi na meč do nekog tko dolazi s tročlanim timom poput pravih profesionalaca. Mnogi godinama igraju i ispadaju u prvom ili drugom kolu i ne odustaju jer ništa drugo ne znaju.<br/> </p>