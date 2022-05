U svakom kafiću nema 50 Luki Modrića, ali, ako ne 50, ima bar desetak Aleksandera Čeferina

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Ma, što House of Cards, koje Manolićeve knjige i svi memoari iz hodnika moći sve do Kissingerovih! Čeferinova knjiga, ili knjiga o Čeferinu, njegovom putu do vrha, to se traži

Da predsjednik Uefe, Čeferin, napiše knjigu, kupio bih je u pretprodaji ma da ima samo sto stranica, a košta petsto kuna. Jednostavno, stvarno bih volio znati kako se postaje Čeferin, kako se osvoji pozicija s koje izgovaraš da je moguće da ćeš izbaciti i osvajača Lige prvaka. Da uđeš u tramvaj i pitaš tko je Čeferin, tko zna milijun dolara, tko ne zna smrtna kazna, pa to bi bio tramvaj smrti. I taj tip možda stvarno može izbaciti Real iz Lige prvaka.