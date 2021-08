Prolazak skupine s drugog mjesta, poraz u osmini finala u pet setova. Takav je rezultatski rezime hrvatskih odbojkašica na Europskom prvenstvu. Gorak će im okus u ustima trajati još neko vrijeme jer otvorila su se napola vrata četvrtfinala, međutim, boravak u Beogradu trajao je samo jednu utakmicu.

- Teško je biti zadovoljan ukupnim rezultatom kad izgubiš na jednu loptu od Francuske od koje ste ne puno, ali malo bolji. Ostat će taj žal - ukratko će podvući crtu ostvarenog predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.

- Curama se nema se što zamjeriti, želja, volja, htijenje. Borile su, išle na glavu. Kada pogledate sve važne statističke segmente, mi smo bili u prednosti i u asevima, winnerima, blokovima, samo ne i setovima, nevjerojatno. Ne znam, moram sve analizirati s izbornikom. Međutim, mislim da nas je poremetila ozljeda naše prve tehničarke Bernarde Brčić koja je morala propustiti ovo ljeto.

Pa, premda se nokaut-faza igrala u Beogradu, i odluka da se u Zadru turnir igra bez publike.

- Nadležni su istakli takve mjere i mi smo to poštivali. Žao nam je, naravno, financijski nam je to možda uzelo do milijun i pol kuna, a s one druge strane vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Mi smo im osigurali 100 dana priprema, sve uvjete.

Cilj Svjetska liga

S ovim Eurom istječe mandat Danieleu Santarelliju s kojim je reprezentacija opipljivo napravila igrački iskorak, ali još ne i onaj rezultatski. Talijan je natuknuo želju da i dalje ostane na klupi Hrvatske, je li ta želja obostrana?

- On je prošle sezone osvojio s klubom sve što se moglo osvojiti i sigurno je jedan od najboljih trenera svijeta. Mi smo zadovoljni njegovim radom i moje je mišljenje da on mora ostati. Ako se složi Upravni odbor, onda ćemo s njim u razgovore za novi dvogodišnji mandat.

Koji bi sljedeće godine trebao donijeti i nastup na Svjetskom prvenstvu.

- To još uvijek ne znamo, moramo čekati 1. listopada i razvoj situacije s ostalim reprezentacijama. Nama je, međutim, bitniji Challenger kup kojem smo domaćini i na kojem možemo ući u Svjetsku ligu, da se pozicioniramo među 16 ekipa svijeta.

Na ovom su se Euru trajno u reprezentaciji pozicionirale i neke nove cure.

- Sve su bile dobre, kapetanica Fabris je predvodnica, i ozlijeđena je odigrala lavovski. Sredina nam je radila savršeno, prijem je bio zadovoljavajući, možda malo je ta disperzija lopti mogla biti malo drugačija. Ali treba raditi.

Već u petak na Euro kreću i odbojkaši.

- Jako su dobro odradili pripreme i vjerujem da imaju kvalitetu za proći skupinu. Za njih bi to već bio uspjeh.