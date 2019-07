U Tokiju će Sandri disk vraćati robot, medalje od mobitela...

Glavni grad Japana Tokio domaćin je ljetnih Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2020. godine. Igre su na rasporedu za točno godinu dana, od 24. srpnja do 9. kolovoza 2020. godine. S obzirom na to da su svijetu tehnologije apsolutna svjetska sila, očekuje se da će Igre u Tokiju biti jedne od najbolje organiziranih ikad. Na tim se igrama očekuje neočekivano. Ipak, poznate su neke stvari koje nas čekaju u Tokiju.

1. Medalje napravljene od starih telefona

Olimpijske igre u Tokiju obilježit će medalje koje su napravljene od ostataka i dijelova starih i iskorištenih telefona. Japan je već preradio skoro 80.000 tona mobitela i druge elektronike te su izvadili dovoljno metala za izradu oko 5.000 medalja, od kojih su neke već napravljene.

Zanimljivo je da je su 80.000 tona elektronike izvadili 32 kilograma zlata, 3.500 kilograma srebra i 2.200 kilograma bronce, odnosno, bakra i cinka u ovom slučaju.



2. Najskuplje ljetne OI

Nadolazeće Olimpijske igre u Tokiju 2020. bit će najskuplje ljetne Igre ikada. U njih će biti uloženo 25 milijuna dolara. Među 43 stadiona na kojima će se Igre održavati, samo će njih osam biti stalnih, dok će 10 biti privremenih, a 25 psotoji od prije. Najskuplji je sam Olimpijski stadion vrijedan čak 1,2 milijarde dolara, a dizajnirat će ga domaći arhitekt Kengo Kuma.

3. Roboti će biti dio organizacije

Najveći proizvođač automobila na svijetu, Toyota, proizvela je pet robota koji će biti na raspolaganju, kako organizaciji, tako i gledateljima 32. Olimpijskih igrara. Jedan (Field Support Robot) je kreiran da bi vraćao sportske rekvizite, recimo disk Sandre Perković, natrag. Drugi (Human Support Robot) kreiran je da bi pomogao gledateljima kojima treba pojasniti kako doći do njihovih mjesta s kojih će gledati spektakl i na kojem će ih dočekati tablet preko kojeg će moći naručiti piće i hranu. To će im, opet, donijeti treći robot (Delivery Support Robot) koji će biti u ulozi konobara.

Foto: toyota Foto: toyota

4. Vremenski uvijeti će sve odrediti

Budući da se Olimpijske igre tradicionalno održavaju u razdoblju krajem srpnja i početkom kolovoza, iznimka neće biti ni ove u Tokiju, makar to bilo riskantno po zdravlje, čak i život ljudi. Naime, u Tokiju u srpnju i kolovozu temperature rastu visoko, a velika je i količina vlage zbog čega je 2017. godine umrlo čak 12 osoba. Budući da ni sportaši, ni gledatelji nisu imuni na vrijeme, neke će se discipline održati u neobičnim terminima. Recimo, maratonska utrka startat će u šest ujutro.

5. Ulaznice je nemoguće kupiti

Organizatori su najavili kako će se za Olimpijske igre pripremiti 7.8 milijuna ulaznica, no do njihn je moguće doći samo kroz lutriju. Jedna je održana i prodano je 3.2 milijuna ulaznica, a druga slijedi u kolovozu. Ipak, treba imati na umu da će dio ulaznica, vjerojatno trećina, otići u zemlje sudionice, točnije, među sponzore.

6. Mariatiova & Someity

Mariatiova naziv je maskote Ljetnih Igara, a njeno ime dolazi iz japanskog jezika i znači naučiti dobro stare stvari da bi iz njhi stekli novo znanje. Ime joj je odabrano kako bi predstavljala svijet pun nade za sve ljude. Maskota je plave i bijele boje,a na čelu ima grb Olimpijskih igara 2020.

Someity je naziv maskote Paraolimpijskih igara koja je rozne i bijele boje s grbom na čelu, a ima i super moći. Rađena je po uzoru na cvijet trešnje, a ima izuzetne mentalne i fizičke vještine, koje zna iskazati kada je potrebno, unatoč svome većinom mirnom karakteru.