U Varaždinu održan uvod u 11. sezonu Erste Plave lige, najveće sportsko natjecanje za mlade

U Varaždinu je u četvrtak održana Konferencija za medije i uvod u novu, ukupno 11. sezonu Erste Plave lige (EPL). Radi se o jedinstvenoj dječjoj atletskoj ligi za učenike od prvog do šestog razreda osnovne škole u Hrvatskoj.

Zainteresirana djeca dobiju priliku natjecat se u trkačkim, skakačkim i bacačkim disciplinama koje su u skladu s njihovim uzrastom. EPL posjetit će deset hrvatskih gradova , a to su Vukovar, Osijek, Čakovec, Varaždin, Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Knin i Makarska. Tamo će se održati kvalifikacije, a finale natjecanja bit će 9. rujna u Zagrebu, u sklopu Hanžekovićevog memorijala.

Erste Plava liga odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrazovanja, Središnjeg državnog ureda za šport, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog atletskog saveza.

- Erste Plava liga najveće je atletsko natjecanje za djecu u Hrvatskoj. Više od 36 000 natjecatelja do sada se okušalo u bacačkim, trkačkim i skakačkim disciplinama. Mnogi od njih danas su uspješni sportaši poput Jane Koščak, a nekima je Erste Plava liga bilo prvo natjecanje i uključivanje u sport. Mnogi od njih danas su sportaši, a najveći uspjeh je upravo to da su djeca uključen u sustav sporta. Erste Plava liga usmjerava djecu u sustav sporta, naša vrijednost je ta da okupljamo educirane trenere i klubove koji imaju veliko iskustvo u radu s djecom. Sve ovo što danas Erste Plava liga predstavlja ne bi bilo moguće bez lokalnih atletskih klubova koji su razvili ovaj projekt. Također, ponosni smo što je ovakav projekt primjer ulaganja u sport iz poduzetništva. Da Erste banka ovaj projekt nije prepoznala prije 11 godina, danas ne bismo mogli ponosno reći da smo veliki broj djece uključili u sport - rekla je voditeljica projekta Erste Plave lige Ivana Brkljačić.

Foto: Pro Sport/Renato Branđolica

Ulaganje u zajednicu

Glavni organizator Erste Plave lige je AK Pro Sport, čiji je dopredsjednik Zlatan Žmirak rekao da je za poduzetnike važno prepoznati značaj ulaganja u zajednicu.

- Na taj način možemo pozitivno utjecati na živote drugih ljudi i vratiti društvu. U ovom slučaju sport je način na koji djeca mogu naučiti vrijednosti koje će im biti korisne za budućnost, posao, obrazovanje i kako bi zajednica postala zdravija. Naš cilj nije da djeca postanu vrhunski sportaši, već da kroz sport uče vrijednosti koje će im pomoći u životu. Kroz sport djeca uče raditi u timu, biti pošteni, disciplinirani, uporni i razvijaju samopouzdanje što je važno za čitav život. Posebno smo ponosni što smo već nekoliko godina uključili osobe s invaliditetom u naš projekt i nadamo se da ćemo u budućnosti proširiti ovakve programe i u drugim gradovima osim u Kninu.

Varaždin se vratio među gradove suorganizatore, a kvalifikacije će održati 3. svibnja. Atletski klub Sloboda istaknuo se kao organizator u gradu Varaždinu.

- Mi smo klub u kojem puno djece trenira i izrasta u prave sportaše. Želimo što više djece privući na stadion jer imamo najljepši stadion u državi. Na dječjim natjecanjima naš stadion je pun, i ta atmosfera na stadionu nam je najveća satisfakcija. To dječje veselje kada utrče u cilj, skoče ili bace spravu možete doživjeti samo na natjecanjima kakva je Erste Plave liga - rekao je predsjednik AK Sloboda Varaždin Stjepan Smernjak.

Jana Koščak: Velik je doživljaj

Jana Koščak (16) nova je ambasadorica Erste Plave lige. Upravo je ova senzacionalna sedmobojka 2018. bila pobjednika EPL u skoku u dalj.

Foto: Pro Sport/Renato Branđolica

Danas je Jana atletska senzacija. Svakim natjecanjem potvrđuje da se radi o novoj zvijezdi i ostvaruje sjajne rezultate kao sedmobojka.

- Sjećam se dobro svog nastupa, bilo je to kad sam išla u četvrti razred osnovne škole. Nagovorili su me na to nastavnici u školi i moj tata i jako mi je drago da su me nagovorili. Posebno me veselilo kad sam u finalu u Zagrebu skočila s 4,85 metara svoj osobni rekord u skoku u dalj i pobijedila. Nakon toga smo ostali gledati Hanžekovićev memorijal i bilo je to stvarno nezaboravno iskustvo. Svakako bih preporučila mladima da se bave sportom, ako već ne atletikom, onda bilo kojim drugim, ali atletika je dobra baza za bilo koji sport. Erste Plave liga potiče djecu da dolaze na stadion i treniraju atletiku. Ako i ne osvoje neku medalju, već sam dolazak na stadion, a naročito na finale u Zagreb, velik je doživljaj - rekla je Jana.

Uz Janu, ambasadori lige su i najbolje hrvatske atletičarke i atletičari. Među njima su Blanka Vlašić, Sandra Perković, Stipe Žunić, Ivan Horvat, Paola Borović, Sara Kolak, Matea Parlov Koštro.

Foto: Pro Sport/Renato Branđolica

Erste banka podržava natjecanje kao sponzor i suorganizator.

- Erste banka iznimno je ponosna što stoji uz organizatore Erste Plave lige od samih početaka, te ih, uz nužnu financijski potporu, nastoji podržati i svojim znanjem i iskustvom. Kao banka podržavamo brojne sportske, kulturne i druge projekte, ali za nas Erste Plava liga ima doista poseban značaj jer je to projekt od velike važnosti za uključivanje djece u svijet sporta. Stoga se svake godine nastojimo snažno aktivno uključiti gdje je god to moguće. Vjerujem da je u ovih jedanaest godina napravljen odličan posao jer su Erste Plava liga, kao i Erste rukometna liga, danas u Hrvatskoj, slobodno mogu reći, najvažnija sportska natjecanja za djecu. Najbolja potvrda ovome je i činjenica da je kroz natjecanja prošlo više desetaka tisuća djece, koja na njima s veseljem sudjeluju - kazao je direktor Komercijalnog centra Varaždin

Mia Baćić, direktorica ureda za međunarodne odnose HOO-a želi da EPL bude dugoročan projekt i da iz godine u godinu privlači najmlađe u sport.

- I mi u Hrvatskom olimpijskom odboru radimo na tome da se što više djece uključi u sport jer se u sportu stječu mnoge dobre navike. Jako mi je drago da možemo podržati jedno ovakvo natjecanje. HOO i Erste Plava liga, zapravo, rade isti posao privlačenja djece u sustav sporta i želim da liga privuče što više djece i da ovo bude jedan dugoročan projekt - rekla je.

Privlače djecu u sport

Ministarstvo turizma i sporta jedan je od pokrovitelja natjecanja, a u njihovo ime pričala je Martina Jeričević.

- Velik je ovo i težak dugogodišnji rad i svaki takav rad dovodi do rezultata kakve je ostvarila Erste Plava liga u prvih deset godina. Važna je ona i za lokalni sport koji se najteže nosi sa svim nedaćama s kojima se sport inače nosi, naročito u situacijama poput one pandemijske. Svjedočimo svakodnevno problemima s demografijom i iseljavanjem mladih zbog čega je baza iz koje crpimo sportske talente sve manja. No, uz ovakav sustavan pristup i dobru organizaciju uspijevamo i ovakvim projektima privući djecu u sport. Ako i ne postanu vrhunski sportaši, važno je da mladi na bilo koji način ostanu u sportu - poručila je Jeričević, inače načelnica sektora u upravi za sport.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj. Istaknuo je angažiranost grada Varaždina za sportske aktivnosti.

Foto: Pro Sport/Renato Branđolica

- Varaždin je zadnje tri godine proglašavan gradom s najboljom kvalitetom života u Hrvatskoj, a na prvom smo mjestu i prema izdvajanju za sport. To smatramo ulaganjem u budućnost i to je na tragu ovoga što radi i Erste Plava liga. Imamo odličnu suradnju i s Atletskim klubom Sloboda i nadam se da će na kvalifikacijama Erste Plave lige u našem gradu biti barem 500 djece. Pozvao bih i sve profesore tjelesne i zdravstvene kulture iz naših škola da dođu u što većem broju sa svojim učenicima - izjavio je gradonačelnik Bosilj.

Kvalifikacije Erste Plave lige 2023 počinju 26. travnja natjecanjem u Zadru.

