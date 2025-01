U Vrsaru okršaj legendi stolnog tenisa: Primorac vs Persson!

Od 5. do 9. ožujka u Vrsaru će se igrati veteranski turnir Stone Racket of Istria. Bit će to premijerno izdanje veteranskog turnira za igrače starije od 40 godina, a sve je osmišljeno u suradnji hotelskog lanca Maistre, Turističke zajednice općine Vrsar, općine Vrsar, agencije Grand Tour i STK Vrsar.

Pokretanje videa... 02:07 SP stolni tenis Parkinsonova bolest | Video: Srećko Niketić/PIXSELL

Osim što su se organizatori pobrinuli da to ne bude samo običan turnir, s obzirom na to da je za sudionike osmišljen i dodatni program izvan arena, novost je da će na turniru u ekshibicijskom meču nastupiti i svjetske legende stolnog tenisa Zoran Primorac (55) i Šveđanin Jörgen Persson (58). Doduše, ni jedan više nije profesionalni sportaš, ali nekad su žarili i palili. Kada ih spojimo, dobit ćemo više od 60 medalja s velikih natjecanja, a tu spadaju Olimpijske igre, i svjetska i europska prvenstva.

- Hvale vrijedna akcija Maistre, koja će na ovaj način promovirati stolni tenis. Drago mi je da su nas prepoznali kao sport koji može dati dodatnu vrijednost sportskom turizmu. Zamolili su me za pomoć u organizaciji i mogu li dovesti nekog top igrača za ekshibiciju. Nakon što sam nazvao Perssona, on se oduševio pozivom i odmah je prihvatio. Prije Pariza bio je u Vrsaru na pripremama. Tada se

zaljubio u ovaj kraj na prvi pogled, oduševljen je bio mjestom i uvjetima - istaknuo je Primorac.

Zadar: Sunset Sports Media Festival, panel Underdogs, The heart of Sports | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Nije ni čudo da se zaljubio jer osim gostoljubivosti i prekrasnog krajolika, na kraju su u Parizu njegovi stolnotenisači osvojili dvije rekordne medalje na Olimpijskim igrama.

- Odmah je snimio i nekoliko promotivnih videa, promovirao turnir na društvenim mrežama. Veselim se susretu. Persson je jedan od najvećih igrača, bio je svjetski i europski prvak, moj prijatelj i konkurent tijekom karijere. Bit će nam užitak odigrati meč, zabaviti publiku i prijatelje veterane. Doduše, nek' ljudi ne očekuju spektakl, neće to biti repriza četvrtfinala Olimpijskih igrača u Pekingu ha, ha. Ali dobru zabavu obećajem.

Obojica su i dalje u stolnom tenisu: Zoran Primorac predsjednik je Hrvatskog stolnoteniskog saveza, a Jörgen Persson je donedavno bio izbornik Švedske.

Foto: Robert Anic/Vecernji list

- Pa ja sam fizički u malo boljem stanju, ali on je igrački više unutra. Bio je izbornik Švedske, a zadnji turnir mu je bio Grand Smash u Kini, što znači da je cijelo vrijeme bio uz dečke, sparirao. No, ne bojim se, mi Hrvati smo majstori improvizacije, probat ću ga nadmudriti, ha, ha. Bitno je da se dobro zabavimo, da to lijepo izgleda i promoviramo turnir, Istru i Hrvatsku. Nadam se da će turnir postati tradicionalan. Svaka čast Maistri, koja nas podržava na WTT turnirima i državnom prvenstvu u Vrsaru, a sada i u ovom

projektu. Ovo je dugoročna suradnja koja ide samo prema naprijed - dodao je Primorac.

Međunarodni veteranski turnir Stone Racket of Istria je namijenjen kategorijama od 40 do 80+ godina, koji se natječu u pojedinačnim kategorijama i kategorijama parova (muškarci i žene).

- Sportski turizam se u Vrsaru sustavno razvija i provodi prvenstveno kroz suradnju glavnih dionika u destinaciji, što potvrđuje podrška u pripremi i organizaciji novog, ali vjerujemo u budućnosti prepoznatljivog, međunarodnog turnira u stolnom tenisu. Nudit će se bogat program izvan terena, uključujući organizirane izlete i doživljaje po očaravajućoj regiji Istri. Posebne nagrade za pobjednike su izrađene od autentičnog vrsarskog kamena. Format turnira je igra plus zabava plus doživljaj. Sudionici će se natjecati, ali istovremeno i uživati u raznolikoj ponudi izvan turnira. Sve je temeljeno na doživljaju - objasnio je Bernard Musulin, voditelj razvoja destinacijskih proizvoda ispred hotelskog lanca Maistra.

Foto: HSTS

Taj doživljaj pojačat će i susret dvije legende ovog sporta, koje će nakon duljeg vremena ukrstit rekete.

- U početku karijere njegov stil mi je odgovarao, igrali smo i na EP-u i SP-u, tada sam ga pobjeđivao. No, nekako najupečatljiviji naš susret bio je u četvrtfinalu Olimpijskih Igara u Pekingu, kad me Persson dobio 4-1. Volio sam igrati s njim, riječ je o odličnom igraču, uz bok Waldneru, i jedan od najvećih sportaša u Švedskoj. Praktički je osvojio sve što se moglo, jedino što mu nedostaje je olimpijska medalja. Šteta, dvaput je bio blizu, ali je završio četvrti u Sydneyu i u Pekingu. Sedmerostruki je olimpijac, kao i ja, gospodin, veliki sportaš, pravi promotor stolnog tenisa u svijetu - zaključio je Primorac.

Drugi dan turnira igrat će još jedan ekshibicijski meč, a ovog puta u areni će se naći Branka Batinić i Mirela Šikoronja Ivančin. Batinić je u bogatoj sportskoj karijeri bila 22 puta prvakinja Jugoslavije, 16 puta prvakinja Balkana, 42 puta prvakinja Hrvatske, najbolja sportašica Jugoslavije 1975., najbolja sportašica Hrvatske 1975. i 1984. Osvajačica je sedam medalja sa svjetskih i europskih prvenstava, sedam puta veteranska europska prvakinja i dva puta svjetska veteranska prvakinja.

Šikoronja Ivančin je bila reprezentativka Hrvatske, a kasnije se prebacila u trenerske vode. Danas je uspješna trenerica naše trofejne paralimpijke Anđele Mužinić Vincetić, koja ima 17 medalja s velikih natjecanja, od toga najvrjednije je pojedinačno zlato s Paraolimpijskih igara iz Pariza 2024.