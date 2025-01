U Zagreb dolazi najjača ekipa koja je gostovala u Hrvatskoj! Nije izgubila 76 utakmica u nizu

Nema tomu baš tako dugo. Real Madrid i Manchester City, dva najdominantnija nogometna kluba današnjice, gostovali su u Zagrebu. Kada bismo ih pokušali spojiti u jedno, makar u fikciji, pa... Dobili bismo kolektiv koji će u četvrtak (20.00) gostovati u Zagrebu. Ne na Maksimiru, već u Domu odbojke.

Kada je jesenas zagrebačka Mladost saznala protivnike u skupini Lige prvakinja, u koju se vratila nakon 18 godina, kada se neke od igračica nisu ni rodile (!), na Savi su čekali upravo 9. siječnja. Dan kada će u goste Mladosti doći Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Šest puta u nizu prvak Italije, četverostruki finalist u zadnjih pet izdanja Lige prvakinja te dvostruki prvak, pa još trostruki klupski prvak svijeta... To je danas Conegliano, koji je žetvu trofeja započeo tek prije 10-ak godina, upravo kada je u klub došao Daniele Santarelli. Najprije kao pomoćnik, a od 2017. i glavni trener. I pomeo odbojkašku klupsku scenu.

Hrvatske odbojkašice u Zadru su pobijedile Švicarsku | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Santarelli je od 2018. do 2022. godine bio izbornik Hrvatske, danas je izbornik Turske, s kojom je 2023. godine osvojio Europsko prvenstvo i Ligu nacija. Godinu ranije sa Srbijom je bio prvak svijeta. Takav je stručnjak četiri godine proveo u Hrvatskoj.

U četvrtak navečer u Zagreb dovodi valjda i najjaču ekipu koja je ikad gostovala u Domu odbojke, ekipu čiji je budžet blizu 10 milijuna eura. I takva ekipa prije nekoliko godina napravila je nešto što vjerojatno neće više nijedna. Osim ako isto ponovi sama. Između 2019. i 2021. godine nije izgubila 76 utakmica zaredom u svim natjecanjima!

U aktualnoj sezoni odbojkašice koje domaće utakmice igraju u Trevisu ne samo da su logično pobijedile u svih 25 utakmica, nego su ukupno izgubile dva seta! Sretnice su bile poljski Rzeszow te Roma. I, još u prvom kolu Lige prvakinja, umalo i Mladost. Leonarda Grabić imala je kontru života da šokira svemirski brod iz Conegliana.

- Imali smo priliku osvojiti taj set, imali set-loptu, možda bi to i promijenilo tijek susreta, no u svakom slučaju smo iznenadili trenera Santarellija, koji nas je možda čak malo u startu i podcijenio. On jako puno rotira igračice, što si može dopustiti jer ima svjetske igračice na terenu, ali i na klupi. Mislim da nas sada neće podcijeniti, no isto tako siguran sam da će krenuti s kombiniranim sastavom, ali i da će igrati i najjače igračice - rekao je trener Mladosti Darko Nojić.

Zagreb: Kvalifikacije za Ligu prvaka odbojkašica, utakmica Mladost - Gacko RD Swisslion | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Da, bila je to i opomena Santarelliju, koji je tu utakmicu otvorio s drugom postavom, ali i druga postava Conegliana bila bi kandidat za finale Lige prvakinja. Prva? Ako ste ikad poželjeli uživo pogledati najveće zvijezde poput Brazilke Gabi, Kineskinje Zhu Ting, Šveđanke Haak, Poljakinje Wolosz, imate možda jedinstvenu te, k tome, besplatnu priliku.

- Vjerujem da mi možemo u našoj dvorani, pred nadam se prepunim tribinama, ozbiljno zaprijetiti i možda čak i oteti taj set koji nismo uspjeli u Italiji. Iako je moja ekipa mlada, već je dovoljno iskusna da je pune tribine ne sputavaju, nego, dapače, dodatno stimuliraju. Dobro smo se pripremili, vjerujem da ćemo pružiti pravi otpor i da će to biti prava poslastica za gledatelje.