Hrvatski stroj se ugrijao! Pali Grci, a sada slijede Španjolci...

24' Gol

Grci napravili faul u napadu, mi jurnuli u kontru i eto četiri gola razlike! Luka Lončar je zabio, a to je ovaj vrijedni sidrun definitivno zaslužio, toliko se samo bori u obrani, a upravo je i on ključna figura koja je razbila grčke napade u drugom poluvremenu. Grci su nam u prvom dijelu zabili čak šest golova, a u drugome dijelu samo jedan. To pokazuje kakvu obranu igramo, pa ipak smo mi svjetski prvaci!