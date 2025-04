U Zagrebu prodao karticu s likom argentinskih legendi za vrtoglavih 70.000 eura!

Tata, tata, vidi Luku Modrića. Kak' je tu mlad bio, poteže dječak za ruku svog oca i zadivljeno gleda u karticu hrvatskog kapetana na kojoj pozira u dresu zaprešićkog Intera. Takvih kartica, koje vam bude nostalgiju na prošla vremena, a zlata vrijede, bilo je 'mali milijun' u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn koji je ugostio drugo izdanje Zagreb Card Showa na kojem se okupilo 55 izlagača koji su predstavili djelić svog carstva.

U ponudi su bile kartice Pokemona, sličice, stripovi, različite društvene igre i ostale srodne memorabilije, ali najveći interes izazvale su sportske kartice. Neki su zbog njih potegnuli čak iz Londona, sve samo kako bi upotpunili svoju kolekciju nekom novom memorabilijom.

A bilo ih je na pretek iz različitih sportova, od potpisanih kartica Luke Modrića, Diega Maradone, Reggieja Millera, Tonija Kukoča, unikata za koje bi mnogi dali svoju kuću, pravi raj za kolekcionare. Za svakoga je bilo ponešto, od različitih kartica priuštivih za svaki džep, do onih za nekoliko eura, pa do vrtoglavih cifri.

Vrijednost svih kartica na sajmu je nekoliko milijuna eura, a apsolutna "zvijezda izložbe" bila je potpisana kartica na kojoj se nalaze fotografije Diega Maradone, Gabriela Batistute i Lea Messija. Vrijedi 70.000 eura, a nepoznati vlasnik ju je uspio prodati nedugo nakon otvorenja izložbe!

Na cijeni su i kartice Luke Modrića, vrijede i do 2000 eura, a među mnoštvom izlagača, susreli smo i Marijana iz Murske Sobote koji ima više od stotinu kartica s potpisom Luke Dončića.

- Najskuplja kartica koju imam je s likom Luke Dončića, stoji 6500 eura. Potpisao mi je nekoliko kartica, mene je bila prevelika trema pa mu je moja supruga odnijela da potpiše. Najskuplja kartica koju sam imao bila je s potpisom Cristiana Ronalda, prodao sam je za 13.500 eura, ali bilo je to tijekom korone, danas vrijedi i do 20.000 eura - kazao nam je on.

Kad mislite da ne može bolje, više od 1500 posjetitelja iznenadio je legendarni hrvatski nogometaš Niko Kranjčar koji je stigao na sajam kao poseban gost. Sjatili su se oko njega mnogi, strpljivo čekali na potpis, fotografiju ili kako bi razmijenili koju riječ sa svojim idolom. Ovaj poseban dan za sve kolekcionare uveličali su i dinamovci Branko Pavić i Nikola Čavlina.

- Ovo je drugi Zagreb Card Show, najveća izložba u regiji, imamo izlagače iz Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke i Italije. Stigli su kolekcionari iz svih dijelova Europe. Izložbu je organizirao Trading cards club, kao službeni distributer Toppsovih proizvoda. Cijelu godinu radili smo na ovome, ali zadnjih tjedan dana poprilično je intenzivno. Osim bogate ponude, imamo i nagradnu igru, a HNS je za glavnu nagradu osigurao dres Luke Modrića s potpisom. Surađujemo s Dinamom i njima, a najveći izazov je dogovoriti dolazak posebnih gostiju, zbog toga ljudi i najviše dolaze na ovakve sajmove. Ovo je postala ozbiljna priča, prije pet godina bilo je nas pet, šest koji smo skupljali kartice u Hrvatskoj. Kako je Topps ušao na tržište prošle godine, široj publici smo otvorili vrata sportskim karticama, danas imamo veliko tržište. - kaže nam Ivan Gašpert, jedan od organizatora.

Ovakvi predmeti imaju neprocjenjivu vrijednost pa se za cijenu ne pita. Veliki iznosi troše se na ovaj hobi, može se mnogo i zaraditi, ali ne bave se naši kolekcionari s ovime zbog novca. To je strast koju je teško opisati.

- Ima mnogo toga, rijetkih kartica Pokemona, a na pojedinim štandovima vrijednost seže i do nekoliko stotina tisuća eura. Jednom godišnje se održava ovaj sajam, ali ogroman je interes pa nam je plan da to bude dvaput godišnje. Želimo nešto slično organizirati i u Splitu, Osijeku, Rijeci - kaže nam Ivan.

I on sam je kolekcionar različitih sportskih predmeta, sličice skuplja već 11 godina, a posebno se diči posterom kojeg mu je potpisao legendarni Diego Maradona. I ne samo to, čak tri dana družio se s jednim od najvećih nogometaša u povijesti.

- Upoznao sam ga 2017. godine u Zagrebu tijekom finala Davis Cupa između Hrvatske i Argentine. Engleski mu nije bio baš najbolji, ali razgovarali smo o tenisu, nogometu, Fidelu Castru koji je tada umro. Baš ima karizmu, bilo je ugodno s njim. Iskustvo koje ću pamtiti cijeli život.

Posjetitelji su sa smiješkom napustili izložbu. Obogatili su kolekciju, vidjeli raritetne predmete, a neki su poprilično i napunili džepove...