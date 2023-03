U Ženevi kao u Splitu! Invazija na Švicarsku u najavi, Hajduk bi mogao dobiti mnoštvo ulaznica

U polufinalu juniorske Lige prvaka 'bile tiće' čeka talijanski velikan Milan. Podsjetimo, do Final foura došli su nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca protiv Borussije u Dortmundu (1-1, pen. 9-8) na krilima oko pet tisuća navijača na Signal Iduna Parku.

A još će veću podršku imati u Švicarskoj jer se zbog Hajduka prvi put u povijesti natjecanja mijenjalo mjesto održavanja utakmica. Tako je s malenog 'stadiona' u Nyonu Final four premješten na stadion u Ženevu koji prima 30 tisuća gledatelja.

Iako bi to gotovo sigurno sve mogli ispuniti navijači 'bilih', neke ulaznice moraju dobiti i protivnici. Još nije službeno koliko će dobiti navijači Hajduka, ali nagađa se da bi to moglo biti 10.000 ulaznica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Velika je to brojka, ali ne sumnjamo da će navijači bili u potpunosti to iskoristiti. Mnogo su toga već napravili u Europi 'bili tići', a malo ih dijeli do vrha.

Podsjetimo, utakmica polufinala Lige prvaka na mladih između Hajduka i Milana na rasporedu je u petak, 21. travnja, s početkom u 18 sati na stadionu u Ženevi. U drugom polufinalu igraju portugalski Sporting i nizozemski AZ Alkmaar. Finale je na rasporedu 24. travnja.

