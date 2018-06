Ubio mu se ujak, umalo upucali brata, a prebrodio je i depresiju

Engleski nogometni reprezentativac Danny Rose prošle je godine mora pauzirati više od osam mjeseci kako bi zaliječio ozljedu koljena. Međutim, to nije bilo jedino s čime se borio. 27-godišnjaka zadesila je najučestalija bolest današnjice - depresija.

Iako tvrdi da s optimizmom očekuje Svjetsko prvenstvo u Rusiji, smogao je snage progovoriti i o problemima s kojima se nosio posljednje dvije godine:

