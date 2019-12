'Udarao me šakama po glavi i na podu, a kćeri je razbio nos'

Bivši srpski košarkaški reprezentativac Milan Gurović završio je u policijskoj postaji nakon, tako su izvijestili mediji u susjedstvu, fizičkog napada na suprugu i maloljetnu kćer (16).

Međutim, on je iznio svoju stranu priče i demantirao onu supruginu.

- Došao sam kući iz Novog Sada i žena me počela vrijeđati s vrata. Gdje si bio, pi*ka ti materina, što si radio? Bio sam u šoku što čujem jer sam bio u Novom Sadu kod mame i to ona može potvrditi - započeo je Gurović za Kurir.

- Pribojavao sam se svega ovoga. Imam kod kuće anđele, dva sina i kćerku, zbog mira u kući šutio sam iako se već tri godine pokušavam razvesti od nje. Ona se ne može pomiriti s tim, vjerojatno zbog novaca.

Ovako je tekao sukob...

- Došlo je do kontakta je me gurnula i pljunula pored usta. Odgurnuo sam je od sebe i to je sve! Ništa više. Kćer nisam pipnuo. Došla je kada je vidjela raspravu i uključila se u sve to. Rekao sam joj samo da se ne petlja - nastavio je Gurović.

- U svom tom ludilu moja žena pozvala je Hitnu pomoć, međutim, predomislila se, ali oni su već stigli. Tad im je rekla: "Ne trebate mi, sve je OK". No ja sam žrtva! Ja sam žrtva! Želim se razvesti od nje, a ona smišlja načine da do toga ne dođe. Zato je ovo i napravila, služi se svim i svačim.

Kako objašnjava njezino lice?

- Radila je botoks prije nekoliko dana, ako joj je i naduto lice, to je od toga. Išao sam u policiju i ostao do 6 ujutro, sve sam im ispričao. Apsolutno nikakvo prebijanje, ništa... Ljudi, dođite mi slikati ruke da vidite da nema nikakvih ogrebotina, modrica ili bilo čega. Slikao sam to večer odmah poslije i ruke i dlanove kako bi se vidjelo da nemam apsolutno nikakvih tragova jer se ništa od toga nije dogodilo. Da se vidi da Milan Gurović nema nijednu ogrebotinu. Ništa.

Tanja Gurović, na saslušanju u policiji, rekla je da ju je suprug udarao šakama po glavi i da je od udaraca pala na pod, a kćerki koja se umiješala, prenio je Blic, ozlijedio je nos udarajući je o stube.