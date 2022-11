Ude uoči finala: Imam problema s konjem, hvataljke su preuske

Hrvatski gimnastičar Filip Ude će se sutra od 16.20 po hrvatskom vremenu u Liverpoolu boriti u svom petom svjetskom finalu konja s hvataljkama i ujedno četvrtom pojedinačnom.

- Čovjek nikad nije potpuno spreman za svjetsko finale - kroz smijeh će Filip uoči sutrašnje borbe u M&S Bank Areni.

- Spreman si, ali to je sport gdje se u svakom trenutku svašta može dogoditi. Možeš ti biti i fizički i psihički spreman 100 posto, ali uvijek je tu doza straha, treme, hoće li ići sve po planu ili ne. A ja sutra idem vježbu koju nisam trenirao pa mi je to dodatno malo veći stres. Imam problema s tim Gymnova konjem, s ruskim kolima između hvataljki. Prekjučer sam ih probao prvi put tu i odmah mi je puknuo žulj. Pogodio sam hvataljku i te hvataljke su deblje, željezo oštrije i nemam dovoljno mjesta za stavljanje ruku između hvataljki. Ne znam, odlučiti ću netom prije nego dignem ruku pred sucima, kad dođem na 'one touch', tu ću odlučiti - dodao je.

Ude je u kvalifikacijama bio sedmi s ocjenom 14.400 među 138 vježbača. Sutra u finalu ima startni broj sedam i moći će jasno vidjeti rasplet situacije gimnastičara koji nastupaju prije njega.

- Svejedno mi je koji nastupam. Znam da su mi s ovom slabijom vježbom koju mogu napraviti šanse za medalju male. Ako svi naprave. Ako idem 6.1 onda već postoji šansa da se proguram za medalju. S obzirom da imam jednu od najčišćih izvedbi. Nadam se da će sve biti OK, da ću ići tu težu vježbu. Doduše, prvi put sad na natjecanju. Radim je već dugo, ali nisam je trenirao za ovo SP. Imao sam problema s tim konjem, s hvataljkama, preuske su mi, a ne daju se više raširiti. Treniram ja to, ide, ali mučim se. Na tom zadnjem pokušaju zagrijavanja prije nastupa, na 'one touchu', tu ću probati cijela ruska kola. Ako osjetim da mogu, ići ću to u finalu. Nije to najidealnija situacija, ali nemaš stalno prilike boriti se za medalju. Nemam što izgubiti, idem riskirati - jasno je poručio 36-godišnji Čakovčanin.

Ude je zadnji put nastupio u finalu prije 15 godina, 2007. u Stuttgartu. Tada je bio u finalu višeboja i time se plasirao na Olimpijske igre godinu kasnije u Pekingu gdje je osvojio srebro. Nakon toga novo svjetsko finale imao je u Rotterdamu 2010. (5. mjesto), pa 2014. u Nanningu gdje je bio srebrni, da bi ono treće finale čekao do prošle godine u Kitakyushuu (7. mjesto). Sada je ne samo povezao dva Svjetska prvenstva nego je u godinu dana nanizao tri velika finala - Kitakyushu, EP u Münchenu ovoga ljeta i sada Liverpool.

Uz svjetska finala, Filip Ude iza sebe ima iskustvo i u 11 europskih seniorskih finala, četiri europska juniorska, pa olimpijsko, mediteransko, čak 66 finala Svjetskih kupova.

Ovdje u Liverpoolu Ude se pobrinuo da Hrvatska ne prekine niz koji sada iznosi osam uzastopnih svjetskih pojedinačnih finala. A traje od Antwerpena 2013. Na tom putu osvojili smo i svjetsko zlato 2017. i srebro 2019. Tina Srbića i Filipovo srebro 2014. i Možnikovu broncu iste godine.

