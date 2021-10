Filip Ude spreman je za sutrašnju borbu u finalu konja s hvataljkama Svjetskog gimnastičkog prvenstva u Japanu, a srebrni hrvatski olimpijac iz Pekinga 2008. u subotu će se na svom 11. nastupu na SP-ima boriti u četvrtom svjetskom finalu.

Ude, 35-godišnji Čakovčanin i član Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan, u svojoj bogatoj riznici medalja ima sve velike gimnastičke medalje. Olimpijsko srebro iz Pekinga je svakako na vrhu piramide u koju je nanizao i svjetsko srebro iz Nanninga 2014. i dva europska srebra u Lausanni 2008. i Mersinu 2020., bio je i mediteranski doprvak i europski juniorski prvak, pritom je od izborio i čak 62 finala Svjetskih kupova u kojima je osvojio 16 medalja. Ždrijeb mu je donio startni broj 2 u sutrašnjem finalu koje starta od 10:50 po hrvatskom vremenu.

- Najsretniji sam kad me moja Eva može gledati na televiziji. I kad je ponosna na mene. Nema veće sreće od toga. Jako mi fali i evo i ovim putem je pozdravljam i šaljem veliku pusu - kazao je Filip, nastavivši:

- Dosta sam smiren, ovo je moje treće pojedinačno finale na SP-u. U oba sam odradio vježbu. Jednom sam zauzeo peto mjesto, drugi put osvojio srebro. Na žalost ili na sreću, neću raditi svoju najtežu vježbu s "Busnarijem“ zato što to nije dobro uvježbano. Slučajno mogu napraviti tu vježbu, ali odlučili smo bolje da ne eksperimentiramo. Imat ću dosta slabiji start od ostalih vježbača. Ja idem 6.1, oni 6.5, 6.6, tako da s te strane se malo teže boriti u finalu s njima. Ipak su pola boda u prednosti. Ali, na žalost, ovaj put zbog ozljede ramena nisam stigao natrenirati "Busnarija“. Žao mi je što ne mogu ovdje ići sve što znam.

S čime bi bio sretan kada sutra završi finale?

- Da završim finale s vježbom od početka do kraja i da budem zadovoljan svojom izvedbom. Sretan sam i sada. Postavio sam si cilj prije nego smo išli na SP. Znao sam da nemam spremnu najtežu vježbu, moj cilj je bio samo da uđem u finale i sam sebi, a i svima dokažem da sam još tu. Da sam među top 8 najboljih na svijetu sa 35 godina i to sam i napravio. U finalu idem opušteno, što bude, bude. Potrudit ću se napraviti svoje, ponoviti vježbu iz kvalifikacija i nadam se da će mi to uspjeti.

Kako podnosi sve ove dane karantene u Japanu?

- Svima nam je isto i nemam se što previše žaliti. Nitko ne smije izlaziti iz soba. Vrijeme kratim gledajući filmove, serije, surfam po internetu... Jučer su nas preselili u bolji hotel, imamo konačno bolji internet, hrana se poboljšala, sve je bolje. Mislim da će zadnji dan biti i hrana i sve drugo najbolje, ali zakasnili su sa svime time. Svi smo očekivali malo drukčiju organizaciju, sve drukčije, ali eto, uvijek vas netko može iznenaditi.