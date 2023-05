'Uđem u Modrićevu kuću, kad tamo muzej. Sve to će jednom vrijediti više nego je zaradio'

Upravo je on, dok je bio sportski direktor Real Madrida, predložio karizmatičnom Portugalcu Joseu Mourinhu da dovede tada 27-godišnjeg Luku Modrića iz Tottenhama. 'Special One' ga je poslušao, a ostalo je povijest.

Legendarni crnogorski nogometaš Predrag Mijatović (54) u velikom intervjuu za Marcu dotaknuo se stanja u madridskom klubu, a govorio je i o hrvatskom kapetanu, koji će i naredne sezone nositi 'kraljevski' dres.

Inače, Mijatović i Modrić su susjedi. Žive u istom naselju La Moraleja, u predgrađu Madrida na sjevernom dijelu.

- Kada dođem u Modrićevu kuću i vidim gdje drži trofeje, to je kao muzej. Ima 25 titula i Ballon d‘Or, zamislite vi to. A ja mu kažem: "Lukita, sve će to jednog dana vrijediti puno više od svih tih novaca koje si uspio zaraditi kao nogometaš". Jer je neponovljiv i nedostajat će nam. Sad se nadamo petnaestom naslovu u Ligi prvaka, možda iduće godine, možemo mu se nadati dokle god su tu Kroos, Modrić, Benzema, a doći će i dobri igrači u budućnosti. Ali zadnjih deset godina... Nadam se da sam u krivu, ali jednog dana ćemo sa sjetom pričati o ovom razdoblju Reala - komentirao je Mijatović.

Real je ispao u polufinalu Lige prvaka, promaknuo mu je i naslov u La Ligi, ali bivši napadač ne brine za budućnost.

- Vođenje Reala posljednjih godina je fantastično. Otišli su igrači za koje su mnogi mislili kako je bez njih nemoguće pobijediti, ali pobijedili su. Doveli su mlade, a tu prije svega mislim na Viniciusa i Rodryga, zatim Camavingu, Tchouaménija i Valverdea, koji je skoro naše dijete. U nadolazećim godinama doći će više mladih igrača, s veteranima koji su jezgra momčadi, poput Modrića, Kroosa ili Benzeme, plus Courtoisa koji je sjajan golman.

