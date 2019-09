UEFA ipak u korist 'vatrenih': Hrvatska ostaje među 'elitom'

Hrvatska nogometna reprezentacija je u premijernoj sezoni Lige nacija završila na posljednjem mjestu u skupini elitnog razreda. Ispred nas su ostali Španjolci i Englezi, a 'Vatreni' su ispali u skupinu B. Barem smo tako mislili. Ipak, UEFA je proširila Elitni rang Lige nacija s 12 na 16 reprezentacija što znači da će Hrvatska opet imati najjače protivnike, odnosno da je vraćena u Ligu nacija A!

U ovom slučaju, u najjačem razredu europskog nogometa trebali bi ostali Hrvatska, Poljska, Njemačka i Island, reprezentacije koje su završile na posljednjem mjestu u svojim skupinama i trebale su preseliti u Ligu B, no spasila ih je nova Uefina reforma. Ovo natjecanje je započelo tek u rujnu 2018. godine, no Uefa se već odlučila na reformu kako bi bilo što zanimljivije za navijače, a i za same reprezentacije.

Foto: CARL RECINE

Još nije odlučeno što će točno plasman u Ligi nacija značiti za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2022.

Od novih momčadi, u Ligi A će u sljedećem izdanju nastupati i BiH, Danska, Švedska i Ukrajina.