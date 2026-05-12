DESECI TISUĆE EURA

Uefa je ponovno nemilosrdna. Kazne su dobili Šahtar i AEK zbog diskriminacije navijača

Piše HINA,
Foto: Arena Akcji

Uefa je udarila klubove tamo gdje najviše boli - po džepu. Šahtar i AEK su kažnjeni zbog navijača koji su skandirali neprimjerene uzvike igračima Palacea

Disciplinska komisija Uefe kaznila je ukrajinski Šahtar i ciparski AEK iz Larnake zbog diskriminirajućeg ponašanja njihovih navijača na utakmicama Konferencijske lige protiv Crystal Palacea.

Ciparski klub je kažnjen s 50.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za sljedeću domaću europsku utakmicu zbog nedoličnog skandiranja navijača tijekom utakmice osmine finala s Palaceom u ožujku.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - AEK Larnaca v Crystal Palace
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

S druge strane Šahtar je kažnjen sa 30.000 eura zbog nedoličnog transparenta za vrijeme utakmice protiv engleskog kluba koja je igrana u Krakovu. Šahtar je također kažnjen sa 4.000 eura zbog vatrometa. Djelomično zatvaranje stadiona suspendirano je na uvjetni rok od dvije godine.

UEFA Conference League - Semi Final - Second Leg - Crystal Palace v Shakhtar Donetsk
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Crystal Palace će igrati protiv Rayo Vallecana u finalu Konferencijske lige 27. svibnja u Leipzigu.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
