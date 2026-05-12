Uefa je udarila klubove tamo gdje najviše boli - po džepu. Šahtar i AEK su kažnjeni zbog navijača koji su skandirali neprimjerene uzvike igračima Palacea
Uefa je ponovno nemilosrdna. Kazne su dobili Šahtar i AEK zbog diskriminacije navijača
Disciplinska komisija Uefe kaznila je ukrajinski Šahtar i ciparski AEK iz Larnake zbog diskriminirajućeg ponašanja njihovih navijača na utakmicama Konferencijske lige protiv Crystal Palacea.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ciparski klub je kažnjen s 50.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za sljedeću domaću europsku utakmicu zbog nedoličnog skandiranja navijača tijekom utakmice osmine finala s Palaceom u ožujku.
S druge strane Šahtar je kažnjen sa 30.000 eura zbog nedoličnog transparenta za vrijeme utakmice protiv engleskog kluba koja je igrana u Krakovu. Šahtar je također kažnjen sa 4.000 eura zbog vatrometa. Djelomično zatvaranje stadiona suspendirano je na uvjetni rok od dvije godine.
Crystal Palace će igrati protiv Rayo Vallecana u finalu Konferencijske lige 27. svibnja u Leipzigu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+