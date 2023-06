Uefa je pustila još ulaznica, ali nema navijačkih čartera na dan finala?! Razlog je dosta bizaran

Dvadesetak tisuća hrvatskih navijača priredilo je fantastičnu atmosferu na utakmici protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija u srijedu na De Kuipu, a u nedjelju bi ih protiv Španjolske u Rotterdamu mogla biti i koja tisuća više.

Tko nije ranije rezervirao ulaznicu, još je može nabaviti na stranicama Uefe OVDJE po 20 i 50 eura za drugu, odnosno treću kategoriju. To je, dakako, manji dio troška za one koji planiraju potegnuti do Nizozemske. Drugi je prijevoz.

Navijačkih čartera iz Zagreba u nedjelju neće biti pa ćete se za dolazak do Rotterdama morati snaći na drugačiji način, javnim prijevozom ili osobnim automobilima.

Zračna luka ima radno vrijeme do 22 sata?!

- Bio je u planu veći broj čartera, no sve su agencije odustale i, kako sad stvari stoje, neće biti organiziranih čarter operacija za Nizozemsku - objasnio je Boris Žgomba, predsjednik udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore, za Novu TV, i nastavio:

- Razlozi su višestruki, prije svega problem sa zračnom lukom u Amsterdamu i Rotterdamu koja ima radno vrijeme do 22 sata, a utakmica i dolazak na aerodrom neće biti prije ponoći. Dakle, nismo u mogućnosti vratiti goste isti dan natrag i to je, naravno, veliki problem za organizaciju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ako nabavite ulaznicu i planirate polazak iz Lijepe Naše, ovisno o mjestu iz kojeg polazite, čekat će vas oko 1500 kilometara puta, odnosno 15-ak sati čiste vožnje.