Uefa od Fife traži odgovore: 'Što je sve radio Gianni Infantino?'

Uefa je poslala pismo Fifi tražeći odgovore o predsjedničkom mandatu Giannija Infantina, uključujući pitanja o projektu "Fifa Forward Enterprise" (FFE) i Fifinoj nagradi za mir (FIFA Peace Prize), s rokom za odgovor do 2. studenoga, pišu britanski mediji.

Uefa predvodi pozive na ostavku Infantina još otkako je predložio projekt FFE-e od kojeg se u međuvremenu odustalo – a koji je podrazumijevao osnivanje tvrtke za upravljanje komercijalnim interesima Fifinih natjecanja, uključujući Svjetsko prvenstvo, te prodaju manjinskog udjela privatnim ulagačima.

Infantino (56), kojeg iduće godine očekuje izbor za novi mandat, prošlog se tjedna ispričao Vijeću Fife i zamolio prisutne da sva pitanja o njegovu upravljanju organizacijom dostave pismenim putem, kako bi na njih mogao odgovoriti na sljedećem sastanku 16. prosinca.

Foto: Kacper Pempel

Međutim, Sky Sports i drugi britanski mediji izvijestili su u ponedjeljak da je glavni tajnik Uefe, Theodore Theodoridis, uputio pismo svom kolegi u Fifi, Mattiasu Grafströmu, tražeći žurni odgovor na 42 pitanja koja obuhvaćaju 12 različitih tema.

- Na ova pitanja treba odgovoriti odmah. Ne mogu se odgađati do sljedećeg sastanka Vijeća Fife – niti buduće reforme upravljanja mogu zamijeniti preispitivanje odluka koje su već donesene i utvrđivanje odgovornosti za njin - napisao je Theodoridis.

Infantino će se kandidirati za novi mandat u ožujku 2027. godine, a potencijalni kandidati moraju podnijeti svoje nominacije najkasnije do 18. studenoga.