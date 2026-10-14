Uefa oštro kaznila HNS zbog incidenata na utakmici u Splitu

Hrvatski nogometni savez zaprimio je odluku Disciplinske komisije Uefe o kazni zbog incidenata na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, odigranoj 6. listopada u Splitu, objavljeno je na stranicama HNS-a.

HNS je kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 57.000 eura, kao i uvjetnom kaznom djelomičnog zatvaranja stadiona zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača. Zbog diskriminatornog ponašanja navijača, HNS je kažnjen s 30.000 eura te zatvaranjem 20 posto kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije u Uefinim natjecanjima.

Pritom je kazna zatvaranja dijela stadiona uvjetna na razdoblje od dvije godine. Zbog korištenja pirotehnike HNS je kažnjen s 23.000 eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4.000 eura.