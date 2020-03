Uefa sazvala konferenciju za utorak: Dotad se sve ipak igra?

Znate da je ozbiljno kad bi mogla stati cijela Liga prvaka! Širenje korona virusa prisililo je Uefu da u utorak zakaže videosastanak o lako mogućem prekidu dva svoja elitna, najpopularnija i najlukrativnija natjecanja, Lige prvaka i Europske lige.

Dakle videokonferencija u utorak sa svima, a što dotad? Očito ništa. No Uefa, neslužbeno se doznaje, sada već najozbiljnije razmišlja i o odgodi Europskog prvenstva koje se trebalo igrati ovog ljeta za ljeto 2021.!

Vodeći ljudi iz Liga petica (Premiership, Serie A, Primera, Bundesliga i Ligue 1) participirali su sa svojim stavovima konferencijskim videopozivom sa Uefinim direktorom za natjecanja, Talijanom Giorgiom Marchettijem. Traži se način kako spasiti totalni kolaps sezone i raspad svih, međunarodnih i nacionalnih kalendara.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: 👇