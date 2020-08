Uefa: Dinamo ispred Milana, Marseillea, Sociedada! Ispred Hajduka Luksemburžani, Irci...

Na najnovijoj ljestici Uefe zagrebački Dinamo je ispred Milana, Real Sociedada, Fenerbahčea, Marseillea, Leiestera, Galatasaraya... Hajduk je pao na 149. mjesto, jedno mjesto iznad Škendije

<p>Kao i svake godine otrpilike u ovo vrijeme Uefa je ažurirala tablicu klubova po koeficijentima zarađenih u posljednjih pet godina. Na prvom mjestu, očekivano, je Bayern koji igra finale Lige prvaka u nedjelju protiv PSG-a. Uostalom, vjerojatno i jesu trenutačno najbolja momčad Europe. Drugi je Real Madrid, pa Barcelona, potom ide Atletico. To je za ljubitelje međunarodnog nogometa, a za ljubitele hrvatskog, evo i plasmana naših momčadi.</p><p>Očekivano, najbolji je zagrebački Dinamo, koji se smjestio na 49. mjesto. No, zanimljivo je pogledati koje su sve momčadi iza Dinama. Pa tako "modrima" u leđa gledaju bivši prvaci Europe kao Marseille i Milan, velikani poput Galatasaraya, Fenerbahčea, bivši prvak Engleske Leicester, Club Brugge, Real Sociedad, Getafe, pa Fiorentina, Everton, West Ham, Glasgow Rangers... Nema što, impresivni popis klubova.</p><p>Dinamo je skupio 33.500 "bodova" jednako koliko ima i Atalanta, koja je na 48. mjestu. </p><p>Drugi najbolji hrvatski klub, a i to je očekivano, gledajući europske rezultate, je Rijeka. Klub s Rujevice smjestio se na 121. mjestu, dok je splitski Hajduk točno sto mjesta iza Dinama, na 149. mjestu.</p><p>Loši europski rezultati "bilih" srozali su ih dosta nisko, pa su ispred njih klubovi poput Zorje, ciparske AEK Larnace, Arouce, Arsenal iz Tule, irskog Dundalka, azerbajdžanske Gabale... </p><p>Kompletnu ljesticu pogledajte <a href="https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/#/yr/2020" target="_blank">OVDJE</a>.</p>