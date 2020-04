UFC časti: Pogledajte kako je Stipe unakazio borca u debiju

Skoro devet godina kasnije, nakon rekorda po broju obrana naslova teške kategorije (3) i zaslužene titule "najboljeg teškaša u povijesti", Stipe Miočić je i dalje na svojem vrhuncu te drži titulu kraljevske divizije UFC-a.

Prema riječima predsjednika Dane Whitea, Stipina ozljeda oka je sanirana, ono je sve bolje i uskoro bismo trebali gledati posljednji nastavak trilogije s Danielom Cormierom nakon kojeg bi se Amerikanac trebao povući u mirovinu.

I dok MMA svijet čeka na treći sudar titana zavijen pandemijom korona virusa, UFC je odlučio počastiti svoju publiku i na društvenim mrežama objavio video Stipina debija u UFC-u.

Protivnik na UFC 136 u Texasu bio mu je udarač Joey Beltran, kojeg je Miočić pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom poslije tri runde teških batina. Stipe je dominirao više-manje cijelu borbu, no bio je to prvi put u karijeri da ga je netko odveo do sudačke odluke.

- Morao sam pratiti gameplan jer da nisam, dobio bi batina od trenera. Na kraju sam pobijedio, par puta se poskliznuo i ušao u nepotrebne razmjene. Ali koga briga na kraju, imam dobru bradu i jedini problem je bio što sam bio toliko nervozan prije same borbe. Ali što je, tu je - rekao je Stipe nakon borbe.

UFC publika je s nestrpljenjem čekala njegov debi i s posebnom pozornošću se pratio prvi nastup bivšeg Golden Glove prvaka te hrvača NCAA Divizije I. Skoro devet godina kasnije, isti taj tip je najbolji teškaš ikada.