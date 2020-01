UFC zvijezda ide u Australiju: Želim pomoći u gašenju požara

U veljači ću biti u Australiji i htio bih pomoći. Prihodi od moje posjete ići će za pomoć, ali htio bih i fizički pomoći u gašenju požara, napisao je na svom Twitter profilu BMF prvak UFC-a Jorge 'Gamebred' Masvidal (35).

I’ll be in #Australia in February and would like to help. Proceeds from my visit will go to help but I also want to physically help put out the fires #theresurrection https://t.co/OMuOkfxMcY