Obavijesti

Sport

Komentari 0
TAJNE SPORTSKIH USPJEHA

Ugledni kondicijski treneri stižu u Zagreb na međunarodnu konferenciju u organizaciji KIF-a

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ugledni kondicijski treneri stižu u Zagreb na međunarodnu konferenciju u organizaciji KIF-a
4
Foto: promo

Kineziološki fakultet u Zagrebu domaćin je 24. međunarodne konferencije o kondicijskoj pripremi sportaša! Stručnjaci iz cijelog svijeta otkrivaju tajne sportskih performansi

Admiral

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 20. i 21. veljače ugostit će 24. međunarodnu konferenciju Kondicijska priprema sportaša, jedno od najdugovječnijih regionalnih okupljanja stručnjaka iz područja sportskih performansi. Tijekom dva dana u Zagrebu će se okupiti kondicijski treneri, sportski znanstvenici i praktičari iz različitih sportova.

Među najavljenim predavačima je Daniele Bonnano iz Aspire Academy u Dohi, institucije koja se smatra jednim od vodećih centara za razvoj mladih sportaša. Bonnano će predstaviti pristupe koji kombiniraju tehnologiju, biomehaniku, fiziologiju i druge discipline u svrhu unapređenja sportskih performansi.

Foto: promo

Iz košarkaškog svijeta dolazi Francesco Cuzzolin, voditelj odjela za performanse u talijanskom klubu Reyer Venezia. Njegovo će se izlaganje baviti utjecajem suvremene tehnologije na planiranje i provedbu kondicijskog treninga.

Nogometni dio programa uključuje predavanje Nenada Njaradija, kondicijskog trenera španjolskog Deportivo Alavesa, koji će govoriti o razlikama u fizičkim zahtjevima između igračkih pozicija te o individualizaciji treninga. Toni Modrić, glavni kondicijski trener HNK Hajduk, predstavit će načine integracije snage, agilnosti, brzine i izdržljivosti u trening u skladu sa zahtjevima igre.

Foto: promo

Košarkaški stručnjaci Hrvatskog košarkaškog saveza Kruno Simon i Mario Mandir govorit će o dugoročnom razvoju mladih igrača i planiranju treninga u skladu s fazama rasta i sportskog sazrijevanja.

Program uključuje i predavanja iz drugih sportova. Mladen Jovanović predstavit će pristupe programiranju treninga u MMA-u, dok će Dario Novak, kondicijski trener tenisača Stana Wawrinke, govoriti o ulozi živčanog sustava u izvedbi sportaša. Daniel Bok s Kineziološkog fakulteta objasnit će primjenu subjektivne procjene opterećenja (RPE) u planiranju intervalnog treninga, a Almir Maljević osvrnut će se na najčešće pogreške u kondicijskoj pripremi.

Drugi dan konferencije bit će posvećen praktičnim radionicama iz različitih područja, uključujući prehranu i tehnike disanja.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduku za bivšeg igrača stiže 11.000 eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026