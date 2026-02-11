Ugledni kondicijski treneri stižu u Zagreb na međunarodnu konferenciju u organizaciji KIF-a

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 20. i 21. veljače ugostit će 24. međunarodnu konferenciju Kondicijska priprema sportaša, jedno od najdugovječnijih regionalnih okupljanja stručnjaka iz područja sportskih performansi. Tijekom dva dana u Zagrebu će se okupiti kondicijski treneri, sportski znanstvenici i praktičari iz različitih sportova.

Među najavljenim predavačima je Daniele Bonnano iz Aspire Academy u Dohi, institucije koja se smatra jednim od vodećih centara za razvoj mladih sportaša. Bonnano će predstaviti pristupe koji kombiniraju tehnologiju, biomehaniku, fiziologiju i druge discipline u svrhu unapređenja sportskih performansi.

Iz košarkaškog svijeta dolazi Francesco Cuzzolin, voditelj odjela za performanse u talijanskom klubu Reyer Venezia. Njegovo će se izlaganje baviti utjecajem suvremene tehnologije na planiranje i provedbu kondicijskog treninga.

Nogometni dio programa uključuje predavanje Nenada Njaradija, kondicijskog trenera španjolskog Deportivo Alavesa, koji će govoriti o razlikama u fizičkim zahtjevima između igračkih pozicija te o individualizaciji treninga. Toni Modrić, glavni kondicijski trener HNK Hajduk, predstavit će načine integracije snage, agilnosti, brzine i izdržljivosti u trening u skladu sa zahtjevima igre.

Košarkaški stručnjaci Hrvatskog košarkaškog saveza Kruno Simon i Mario Mandir govorit će o dugoročnom razvoju mladih igrača i planiranju treninga u skladu s fazama rasta i sportskog sazrijevanja.

Program uključuje i predavanja iz drugih sportova. Mladen Jovanović predstavit će pristupe programiranju treninga u MMA-u, dok će Dario Novak, kondicijski trener tenisača Stana Wawrinke, govoriti o ulozi živčanog sustava u izvedbi sportaša. Daniel Bok s Kineziološkog fakulteta objasnit će primjenu subjektivne procjene opterećenja (RPE) u planiranju intervalnog treninga, a Almir Maljević osvrnut će se na najčešće pogreške u kondicijskoj pripremi.

Drugi dan konferencije bit će posvećen praktičnim radionicama iz različitih područja, uključujući prehranu i tehnike disanja.

