Uh, bit će napeto: Evo što treba 'barakudama' za četvrtfinale

Japan nam baš i nije pomogao. Grčka je u drugom kolu naše skupine Svjetskog vaterpolskog prvenstva pobijedila Japance 18-7 i visoko nam digla ljestvicu u subotu (18:00) protiv istog protivnika u borbi za prvo mjesto skupine.

Dakle, mislimo li li izravno u četvrtfinale, morat ćemo pobijediti Japan s barem 12 razlike. Solidno težak izazov jer Japan, unatoč nešto novih igrača, nije baš mačji kašalj. Jasno, sve će to vrijediti pobijedi li Grčka Njemačku, što neće biti upitno.

A prvo mjesto, ponovimo, uz utakmicu manje donosi i kudikamo prolazniji ždrijeb jer za potencijalno polufinale odlučivali bismo protiv SAD-a ili Australaca te izbjegli europske reprezentacije. Nikako nije nevažno za ovu reprezentaciju.

Samo, mislimo li nadmašiti Grke, nikako se ne smije ponoviti ono što se ponovilo u zadnjoj četvrtini s Njemačkom kada je izbornik Tucak ozbiljno, bez biranih riječi, digao ton na igrače.

- Došlo je do maloga opuštanja nakon rezultata 8-1 što je logično, ali to si više ne smijemo dopustiti, ukoliko pucamo na najviše. Znamo što smo griješili i moramo to ispraviti. Sada već gledamo prema utakmici s Japanom, pripremit ćemo se maksimalno i nadamo se pobjedi te prvom mjestu u skupini - komentirao je nakon utakmice Jerko Marinić-Kragić.

