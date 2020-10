Ortega se vraća! Sredio Junga, a Kutateladze tužan jer je slavio

Guram Kutateladze slavio je u uvodnoj borbi protiv Mateusza Gamrota, bivšeg KSW-ovog prvaka, no uvjeren je kako je trebao - izgubiti! Suci su pogriješili, uvjeren je Kutateladze

<p>UFC je održao Fight Night priredbu u Abu Dhabiju, a u naslovnoj borbi večeri <strong>Brian Ortega</strong> pobijedio je Chan Sung Junga jednoglasnom odlukom sudaca.</p><p>Bila je to prva Ortegina borba nakon što je prije dvije godine doživio prvi poraz u karijeri od <strong>Maxa Hollowaya</strong>, a iako nije bio favorit, dominirao je cijelim susretom pa je sucima posao bio znatno olakšan.</p><p>Ovom pobjedom opet se podignuo u hijerarhiji perolake kategorije te bi ubrzo trebao dobiti priliku za pojas protiv nositelja, <strong>Alexandera Volkanovsko</strong>g.</p><p>Na ovoj priredbi trebao se boriti i hrvatski borac <strong>Ante Delija</strong>, no njegova je borba propala zbog problema s ugovorom. </p><p>Nagradu za izvedbu večeri dobila je <strong>Jessica Andrade</strong>, koja je protiv <strong>Katlyn Chookagian</strong> slavila prekidom u završnici prve runde, a kontroverze je izazvala borba <strong>Gurama Kutateladzea i Mateusza Gamrota</strong>. Gamrot, bivši KSW-ov prvak, imao je svoj debi u UFC-u, no izgubio je podijeljenom odlukom sudaca.</p><p>A Kutateladze, koji je slavio, je uvjeren kako je odluka sudaca - kriva!</p><p>- Ovo nije bila moja borba. Koje sr*nje! Iskren sam čovjek, ovo nije bila moja borba. Naravno, hvala vam, ali nisam sretan jer ovo nisam čekao. Gamrot, ti si ratnik. Ovo je bila tvoja borba - rekao je pošteni Kutateladze koji je Gamrotu 'nepošteno' nanio prvi poraz u karijeri...</p><h3>Svi rezultati main carda UFC Fight Nighta</h3><p>Brian Ortega - Chan Sung Jung (jednoglasna odluka sudaca)<br/> Jessica Andrade - Katlyn Chookagian TKO (1. runda)<br/> Jimmy Crute - Modestas Bukauskas KO (1. runda)<br/> James Krause - Claudio Silva (jednoglasna odluka sudaca)<br/> Jonathan Martinez - Thomas Almeida (jednoglasna odluka sudaca)</p>