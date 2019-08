Uh, ovo je bilo drsko: Barcin je mladić poslao Raketu na pod...

Barcelona je pobijedila Betis 5-2. Iako se bori s ozljedama među igračima, čini se, Ernesto Valverde, ne mora strahovati. Ozlijeđeni Lionel Messi, Luis Suarez i Ousmane Dembele koji su van konkurencije dobili su iznenađujuće dobru zamjenu.

Ernesto Valverde je zbog ozljeda standardnih igrača katalonskog giganta morao u momčad uvrstiti Ansu Fatija, kojemu je tek 16 godina. On je u igru ušao u 78. minuti i tako postao drugi najmlađi igrač koji je ikada zaigrao za katalonski tim. Produkt La Masije je već danas trenirao s prvom momčadi i ponovo pokazao da se radi o velikom talentu.

Naime, Fati je išao prema golu, a ispred njega se nalazio hrvatski veznjak, Ivan Rakitić. Tada je Fati sjajnim potezom izbacio Hrvata i poslao ga na pod, što je jako razveselilo Ivanove suigrače. Naime, velik broj njih se našalio na račun Hrvata.

Xavi je poznat kao jedan od najvećih zafrkanata na nogometnim terenima, pa je čak "potjerao" našega Raketu iz kluba, a Frenkie de Jong rekao je kako se Fati poigrava s Rakitićem.

