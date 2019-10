Uhićen brat srpskog košarkaša Jokića: Gurao i davio ženu...

Stariji brat srpskog košarkaša Nikole Jokića koji igra za Denver Nuggetse, Strahinja Jokić, uhićen je u Coloradu zbog sumnje da je napao, gurnuo i davio žensku osobu.

Američka javnost poznaje ga kao čestog gledatelja bratovih utakmica, na kojima je znao verbalno vrijeđati suce, zbog čega su na jednoj utakmici reagirali i zaštitari, ali sada ga je bolje upoznala u puno mračnijoj situaciji.

- Otišla je na balkon pozvati pomoć, ali ju je Jokić zgrabio, povukao natrag u stan i ponovno počeo gušiti, rekavši joj da će je gušiti dok se ne onesvijesti. Uzeo joj je mobitel, ali se ona uspjela dočepati računala i poslati poruku poznatoj osobi koja je pozvala policiju - piše Denver Post.

