Prošlu sezonu navijači Splita doživjeli su kao sezonu povratka, sezonu u kojoj je njihov klub opet igrao bitnu ulogu u domaćim natjecanjima, a dva izgubljena finala probudila su nadu da bi u ovoj sezoni mogli otići ido kraja. No sve ono što se događalo tijekom ljeta zasjenilo je ta očekivanja. Klub koji je previše ovisan o politici ostao je nakon smjene gradske vlasti na suhom, dugo se nije znalo tko donosi odluke, a kao posljedica svega je činjenica da su kasno pripremili sezonu i na kvalifikacije za FIBA Champions ligu otišli praktično kao na izlet. Novi trener Srđan Subotić bačen je u "kašetu brokava" jer je prvi trening s kompletnom momčadi odradio tek jučer!? I to momčadi koja je po imenima daleko slabija od prošlogodišnje. No iako su problemi veliki, Subotić nije tip koji traži alibije:





- U sezonu ulazimo s ambicijama da budemo na tragu prošle godine, da u ABA ligi izbjegnemo zadnja dva mjesta, a u domaćim natjecanjima da budemo blizu trofeja i pokušamo napraviti iskorak. Bilo je dosta promjena, morali smo povući neke poteze kako bi sastavili što bolju momčad, ali činjenica je da kasnimo, da pripreme nisu napravljene kako treba i da smo tek jučer napravili prvi zajednički trening, dakle par dana prije prve domaće utakmice, a tjedan dana nakon što smo započeli sezonu, i sigurno da će nam trebati vremena dok ne dođemo na potrebnu razinu.

Poraz od Friburga nije previše uzdrmao trenera kome je ovo prva samostalna sezona u seniorskoj košarci.

- Meni je gušt raditi ovaj posao, za sada se osjećam dobro i vjerujem da mogu napraviti iskorak. Možda nam taj turnir nije došao u idealno vrijeme, ali nakon dugo vremena smo izašli u Europu, a Fribourg je ozbiljna momčad koja svake godine igra Europu, iskoristili su svoje prilike, naš slab dan i prazan hod u trećoj četvrtini. Jedan od ciljeva sezone je izboriti novi izlazak i pokušati napraviti korak naprijed.

Subotićeva momčad domaću sezonu otvara protiv Cedevite junior.

- Čini mi se da će liga biti kvalitetnija nego prošle godine. Nakon priprema i prvih utakmica može se reći da je Cibona korak ispred svih, zadržali su trenera i momčad, uigrani su, bolje se poznaju, odigrali su jake pripreme, ali dugo je još do kraja, treba vidjeti u kakvim sastavima ćemo dočekati kraj sezone. Mi otvaramo protiv Cedevite junior, imaju dobar roster, doveli su igrače na kraće ugovore i bit će to za nas izazov, kao uostalom i prije, s Cedevitom, jer imaju ozbiljne ambicije.

Subotić je zadovoljan podrškom kluba, a vjeruje da će, kad se sve posloži, moći računati i na pokoje pojačanje.

- Osjećam apsolutnu podršku u klubu, nemam po tom pitanju nikakvih zamjerki. Znam kakav je ovo posao, kakav je grad, ali nemam straha, znam da će biti i protivnika, i onih koji su pozitivni... Moje je da radim najbolje što mogu kao i uvijek. Što se tiče pojačanja, nisam sreo trenera koji neće reći da mu treba još jedan – dva igrača. Pratimo situaciju, prvenstveno s hrvatskim igračima koji nam za sada nisu bili dostupni jer su prilično skupi. Pratit ćemo i dalje, kao i lani kad smo tijekom sezone doveli Ukića, Marića, Babića...

- Na žalost kašnjenje s pripremom sezone poremetilo je planove oko slaganja momčadi, neki koje smo željeli već su potpisali ugovore, ali to je dio posla. Kad doše nova uprava i njima će trebati vremena da se snađu. Situacija nije idealna, izazovna je, ali ja sam u ovom klubu puno dobio, nešto sam mu i vratio, ali sad je prilika da dam najbolje što mogu. Imamo dobar roster i igrače, bitno je da se što prije uigramo i postanemo momčad.

Jutros je napokon obznanjeno i ono što su svi navijači kluba s Gripa čekali od kraja prošle sezone, a to je odluka da Roko nastavlja igrati i na parketu voditi "žute" i u ovoj sezoni.

- Ljeto je bilo turbulentno za cijeli klub, svjedoci ste i sami toga, znate kako klub funkcionira, povezan je s politikom, izborima, kao i dva naša velika konkurenta. Imao sam dugu sezonu i u tom vakuumu nisam znao što i kako dalje. Ljeto sam posvetio nekim privatnim stvarima, resetirao sam se prvi put u životu, gledao u more i nisam radio ništa, po prvi put u karijeri bez strke oko transfera, bez poziva agenata, bez reprezentativnih obaveza... - kazao je Roko i priznao kako je razmišljao i o kraju karijere:

Iskreno, pojavila mi se misao da je to to, ali imam taj sportski, košarkaški crv u sebi koji mi ne da mira. Kad god sam izašao s malim šutnuti loptu na koš, javila mi se ambicija da opet zaigram. A onda, kad sam se vratio u Split, mnogi su me pitali zašto ne igram, tražili su da se vratim... Jedina dilema bila je Split ili mirovina, o drugim opcijama nisam ni razmatrao. Ako sam mogao prije dva mjeseca igrati vrlo ozbiljnu košarku i vrlo ozbiljnim momčadima zabijati po 30 koševa, zašto ne bi mogao opet, nisam toliko ostario za dva mjeseca. A razlog moje šutnje je bio taj što sam se mučio s ozljedom leđa koja me vratila dva tjedna unatrag, i tek jučer sam napravio prvi trening is momčadi. Nisam želio nekim izjavama skretati fokus na sebe, kad klub igra ozbiljne utakmice.

Svjestan je da godine idu, da neće biti mlađi i spremniji a i momčad nije kao prošlogodišnja.

- Možda će nekome zvučati smiješno i glupo, ali ja sam lani igrao iznad svojih mogućnosti. Imao sam puno veću ulogu nego što sam očekivao, imao sam i puno veći postotak šuta..., vidjet ćemo hoću li to moći ponoviti. A što se tiče momčadi, činjenica je da nismo na razini onoga što smo bili na kraju prošle sezone, ali sezona traje deset mjeseci, na kraju se mrtvi broje. Ni lani u ovo vrijeme momčad nije bila bolje, u Podgoricu se krenulo preko Osijeka i Beograda, bez trenera, igrači su dolazili i odlazili, sjetite se Arapovića, Lukovića... Sad se svi sjećaju kraja sezone, finala, osam pobjeda nad Cibonom... Tako i treba biti, ali iza svakog uspjeha ili dobrog rezultata je neki put. Lani smo napravili korak naprijed, imali smo solidnu sezonu, ali nije ona od početka bila takva. Bit će muke, bit će borbe, imamo težak raspored od starta u obje lige, ali na nama je da što prije pohvatamo konce i počnemo igrati.

Subotić je zadnji kapetan Splita koji je digao naslov prvaka, a Ukić zadnji kapetan koji je digao kup. Mogu li ove sezone, skupa, dignuti novi trofej koji se čeka gotovo dva desetljeća.

- Nismo ni lani bili predaleko, Subotić je bio pomoćni, ja sam igrao.... U kupu smo ostali kratki za dvije lopte, u prvenstvu za jednu utakmicu... Moglo se to na obje strane okrenuti. To što već dugo nismo ništa osvojili nam je motiv više da to probamo napraviti ove godine, nitko to ne bi volio više od nas, ali sada nije fokus na trofeju, nego kako preživjeti idući trening, iduću utakmicu, iduća dva tjedna...

Idući protivnik je Cedevita junior.

- Meni je cijela liga "li-la". Možeš izgubiti od svakoga ako nisi dobar i fokusiran, ako si preumoran, pogotovo u gostima. Ali kad dođe "stani- pani" sve utakmice osim Zadra i Cibone te donekle Gorice, sve bi trebali dobivati. Počevši od ove prve protiv Cedevite junior, ne treba bježati od uloge favorita.

Ono što se svi pitaju, a i Roko sam, je kad će moći zaigrati.

- Mogu i sutra, ali pitanje je hoću li onda moći igrati i prekosutra. Igrao sam 5. srpnja onu nesretnu utakmicu protiv Njemačke i prvi sljedeći ozbiljni trening sam odradio jučer. Trenirao sam, održavao sam se da bi imao šansu opet igrati, ali pravu košarkašku formu ti može vratiti samo organizirani trening. Utakmice brzo dolaze, treba pomoći momčadi, ali ne želim ući u zamku da opet napravim problem. Ako ne budem zdrav, nikome neću koristiti, a lani sam imao dobru sezonu samo zato što sam bio zdrav.

Pojavile su se špekulacije kako je Roko blizu odluke da trajno preuzme funkciju sportskog direktora kluba te da se već uhodava u toj ulozi, no on je to odlučno demantirao:

- Ovoga ljeta sam vezao brod i prilazi mi momak i čestita mi da sam dobro složio momčad. To je podcjenjivanje svega što je napravio Subotić, koji se satrao ovo ljeto od gledanja videa, telefoniranja, posla... To je ozbiljan posao za koji su ljudi plaćeni, a ja sam cijelo ljeto sjedio i gledao u more. Bilo mi je to i glupo i smiješno, ali tako je kako je. Da se razumijemo, pitao me je i Spahija za mišljenje kad je dovodio Bogdanovića, pitali su me i u Panathinaikosu zas mišljenje, i svugdje gdje sam igrao, pitat će me i Subotić. Ali to je mišljenje, ne odluka, nema tu dublje priče, ja i dalje samo ubacujem loptu u koš. A što se tiče budućnosti, ne znam što ona nosi, već pet godina mislim da mi je to zadnja sezona, i tko zna u kakvom ću filmu biti za godinu dana, što će mi se raditi. Za sad se vidim samo na parketu, to je jedino mjesto na kome mogu pomoći klubu – zaključio je Ukić.