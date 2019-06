Uklizao mu s dvije noge: Tražio suca faul, a faulirao ga - golub!

Argentinska nogometna reprezentacija pobijedila je Venezuelu 2-0 i plasirala se u polufinale Cope Americe gdje će snage odmjeriti s domaćinom Brazilom. Argentinci su slavili golovima Lautara Martineza u 10. i Lo Celsa u 74. minuti te će protiv Brazila probati ući u svoje treće finale Cope zaredom.

Otkad je na klupu sjeo Lionel Scaloni (41), nekadašnji veznjak Deportiva, kasnije Lazija i Atalante, ozračje u reprezentaciji se promijenilo. Manje je tenzija, a mladi izbornik uspio je ujediniti svlačionicu prepunu zvijezda i vratiti povjerenje nacije.

To je doprinijelo poletnosti argentinske igre, no letova je bilo i na samoj utakmici odmah na početku. Udineseov Rodrigo De Paul krenuo je u dribling i pao preko goluba.

Argentina have shown encouraging improvement since Rodrigo De Paul was tackled by a pigeon in the first minute. pic.twitter.com/z5XEIhQkGg