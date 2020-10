Ukrajina je srušila Španjolce! Gavro zabio dva gola Neueru

<p>Mi smo ih pobijedili 2-1 prije tjedan dana, ali zato su bili pretvrd orah za <strong>Njemačku</strong>!<strong> Švicarska</strong> je pomalo iznenađujuće odigrala s Nijemcima 3-3 u Kölnu, a domaćini su dobro i prošli.</p><p>Momčad Vladimira Petkovića vodila je 2-0 i 3-2, a briljirao je nogometaš Dinama <strong>Mario Gavranović </strong>koji se poigravao s njemačkim stoperima i na kraju im utrpao dva komada. Tako je dodatno učvrstio svoj status u reprezentaciji, a posebno će biti zadovoljan i trener Dinama <strong>Zoran Mamić</strong> s obzirom da Gavro u posljednjih godinu dana nije bio na očekivanom nivou, ali u posljednje vrijeme je u strašnoj formi. Prije tjedan dana uspio je zabiti i Hrvatskoj te je uz to imao još nekoliko šansi.</p><p>No mora se priznati da je njemačka obrana večeras izgleda potpuno dezorijentirano na čelu s Rudigerom i Ginterom. Švicarci su poveli u 5. minuti golom Gavranovića koji je neshvatljivo ostao sam pred golom i jednu povratnu loptu u peterac smjestio glavom u mrežu. Freuler je povisio na 2-1, ali Nijemci su izjednačili golovima Wernera i Havertza. No raspoloženi gosti nisu ni tu stali. Samo dvije minute poslije Gavro je zabio svoj drugi gol. Neuer je fantastično obranio dva pokušaja Seferovića, ali opet je na povratnoj potpuno sam bio Gavranović koji je silovito pogodio rašlje pored nemoćnog Neuera.</p><p>Ali, Njemačka je jednostavno prekvalitetna da ne propusti svoje šanse. Već u 60. minuti Gnabry je izjednačio i postavio konačan rezultat. </p><p>Gavranović je prije tri dana u porazu od Španjolske odigrao samo četiri minute, ali ovaj put ga je Petković stavio od prve minute i apsolutno pogodio. Ovo mu je bio 25. nastup za Švicarsku za koju je debitirao 2011. godine te deveti gol. </p><p>Osim sjajne utakmice u Kölnu, u ovoj skupini dočekali smo i senzaciju. Ukrajina je golom Cigankova uspjela nanijeti Španjolskoj prvi poraz u Ligi nacija. Ukrajinci su prije tri dana izgubili od Njemačke 2-1, a tri dana prije toga Francuska ih je torpedirala sa 7-1. Razlog? Falilo je nekoliko nogometaša zbog korona virusa, ali protiv Španjolaca su se iskupili za taj poraz.</p><p>A legendarni Ševčenko može se samo nasmijati jer je njegova reprezentacija uspjela pobijediti uz tri udarca prema španjolskom golu i s 30 posto posjeda. Očekivano, Furija je imala čak 70 posto posjeda lopte te uz to dvadeset udaraca, ali lopta nije htjela u gol. Nije im pomogao ni Dani Olmo koji je igrao posljednjih dvadeset minuta...</p><p> </p>