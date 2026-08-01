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MIHAJLO MUDRIK

Ukrajinac se vraća nogometu! Prije dvije godine nije prošao na doping testu, a sad će igrati

Piše Ivan Kužela,
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Ukrajinac se vraća nogometu! Prije dvije godine nije prošao na doping testu, a sad će igrati
Foto: Molly Darlington
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Mihajlo Mudrik je nakon skraćene dopinške kazne odmah dobio zeleno svjetlo za povratak na nogometne terene! Igrač je postigao dogovore s nadležnim institucijama

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Ukrajinski nogometaš Mihajlo Mudrik (25) ponovno ima pravo nastupa nakon što je njegov dugotrajni dopinški slučaj konačno zaključen. Nogometni savez Engleske (FA), Svjetska antidopinška agencija (WADA) i sam igrač postigli su dogovor prema kojem je njegova suspenzija retroaktivno skraćena na razdoblje koje je već odslužio. Time je ukrajinski reprezentativac odmah stekao pravo povratka treninzima i natjecateljskim utakmicama za Chelsea.

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Foto: Footy Headlines

Mudrik je suspendiran nakon što je u listopadu 2024. bio pozitivan na meldonij, zabranjenu tvar koja se nalazi na WADA-inom popisu dopinga. Zbog toga je krajem 2024. privremeno udaljen iz nogometa, a u travnju 2026. izrečena mu je četverogodišnja zabrana nastupa, koja je trebala trajati do 2028. godine. Igrač je cijelo vrijeme tvrdio da nikada nije svjesno uzeo zabranjenu supstancu te je uložio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

FILE PHOTO: Premier League - Leicester City v Chelsea
Foto: Craig Brough

Na kraju je žalbeni postupak završio nagodbom jer su u međuvremenu izmijenjene WADA-ine tehničke smjernice. Prema novim pravilima, količina meldonija pronađena u Mudrikovu uzorku danas se više ne bi smatrala antidopinškim prekršajem. Zbog toga je njegova prvotna četverogodišnja kazna praktički poništena, a priznata mu je samo suspenzija koju je već odradio. Mudrik je tako propustio gotovo dvije godine nogometa, a posljednju službenu utakmicu odigrao je u studenome 2024. godine. U London je stigao iz Šahtara 2023. godine za 70 milijuna eura. 

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