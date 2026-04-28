Ukrajinac želi postati sponzor Hajduka: 'Cilj je da već iduće sezone napadnemo Dinamo'

Vlasnička struktura nas ne zanima, ali svakako bismo htjeli postati dio Hajdukove upravljačke strukture. Ne znamo na koji način, to će biti stvar pregovora, rekao je Ivica Pirić, suosnivač tvrtke White Tech

Admiral

U Splitu je odjeknula vijest da ukrajinski milijarder Volodimir Nosov želi postati glavni sponzor Hajduka. Nosov (36) je suvlasnik tvrtke White Tech, koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe,koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 15 milijardi eura. Nekadašnji igrač Hajduka i suosnivač tvrtke White Tech, Ivica Pirić, je u razgovoru za Sportske novosti otkrio zanimljivosti oko mogućeg sponzora.

- Naš je cilj omogućiti Hajduku da već sljedeće sezone složi momčad sposobnu moćno napasti Dinamo u borbi za naslov prvaka, a to će bez ozbiljne financijske injekcije biti jako teško, gotovo neizvedivo. Stoga sam okupio sponzore koji žele pomoći Hajduku i to s velikim novcem - kazuje Ivica Pirić - rekao je Pirić za SN.

Jedno od glavnih pitanja je i što bi sponzori tražili zauzvrat.

- Vlasnička struktura nas ne zanima, ali svakako bismo htjeli postati dio Hajdukove upravljačke strukture. Ne znamo na koji način, to će biti stvar pregovora, kad do njih dođe. U svakom slučaju, ako se dogovorimo s Hajdukom, ja bih trebao biti taj koji bi ušao u upravljačku strukturu kluba. Hajduk je klub u kojem sam ponikao, a i nogomet je moj život - naglasio je Pirić.

Hajduk aktivno traži novog sponzora koji bi mogao stabilizirati financije i olakšati planiranje budućih poteza, a ako se sve brzi realizira, već iduće sezone u splitski klub bi mogla ući lijepa svota novca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

