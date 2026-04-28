Ukrajinac želi postati sponzor Hajduka: 'Cilj je da već iduće sezone napadnemo Dinamo'
U Splitu je odjeknula vijest da ukrajinski milijarder Volodimir Nosov želi postati glavni sponzor Hajduka. Nosov (36) je suvlasnik tvrtke White Tech, koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 15 milijardi eura. Nekadašnji igrač Hajduka i suosnivač tvrtke White Tech, Ivica Pirić, je u razgovoru za Sportske novosti otkrio zanimljivosti oko mogućeg sponzora.
- Naš je cilj omogućiti Hajduku da već sljedeće sezone složi momčad sposobnu moćno napasti Dinamo u borbi za naslov prvaka, a to će bez ozbiljne financijske injekcije biti jako teško, gotovo neizvedivo. Stoga sam okupio sponzore koji žele pomoći Hajduku i to s velikim novcem - kazuje Ivica Pirić - rekao je Pirić za SN.
Jedno od glavnih pitanja je i što bi sponzori tražili zauzvrat.
- Vlasnička struktura nas ne zanima, ali svakako bismo htjeli postati dio Hajdukove upravljačke strukture. Ne znamo na koji način, to će biti stvar pregovora, kad do njih dođe. U svakom slučaju, ako se dogovorimo s Hajdukom, ja bih trebao biti taj koji bi ušao u upravljačku strukturu kluba. Hajduk je klub u kojem sam ponikao, a i nogomet je moj život - naglasio je Pirić.
Hajduk aktivno traži novog sponzora koji bi mogao stabilizirati financije i olakšati planiranje budućih poteza, a ako se sve brzi realizira, već iduće sezone u splitski klub bi mogla ući lijepa svota novca.
