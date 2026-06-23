Ukrajinci nude dva milijuna eura godišnje u razdoblju od pet godina, ali kako se ranije navodilo, ne traže mjesto u upravi ili Nadzornom odboru kluba, već jedino što traže jest reklama na prednjoj strani dresa
Ukrajinci poslali rekordnu sponzorsku ponudu u Hajduk! Najavili su i pojačanja...
Zbog prazne blagajne Hajduk kasni sa slaganjem momčadi za novu sezonu, što je problem s kojim se klub već godinama bori, ali ponuda koja je sletjela na Poljud mogla bi konačno donijeti osmijeh na lice čelnicima splitskog kluba, ali i navijačima.
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Tvrtka WhiteBit, čiji je vlasnik ukrajinski kripto milijarder Volodimir Nosov, poslala je Hajduku najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba, potvrdio je Ivica Pirić za Sportske novosti. Pirić je bivši igrač Hajduka, ali i ključna figura u ovom poslu jer on i Nosov surađuju kroz tvrtku White Tech.
Ukrajinci nude dva milijuna eura godišnje u razdoblju od pet godina, ali kako se ranije navodilo, ne traže mjesto u upravi ili Nadzornom odboru kluba, već jedino što traže jest reklama na prednjoj strani dresa. A svoje mjesto posljednjih godina tamo je imao trgovački lanac Tommy.
- Hajduk će kroz ovaj ugovor dobiti značajno više od zajamčenih dva milijuna eura godišnje zahvaljujući dogovorenim postocima od poslovanja koje će WhiteBit ostvarivati s velikim europskim kompanijama. Ne mogu govoriti o konkretnim postocima, ali mogu reći da bi Hajduk od toga mogao vrlo ozbiljno profitirati. Sve je spremno za financijsko jačanje kluba, a to je prvi preduvjet za stvaranje momčadi sposobne boriti se za naslov prvaka i biti konkurentna na europskoj sceni - kazao je Pirić za Sportske novosti.
Hajduk je potvrdio kako je primio ponudu i trenutačno ju razmatraju. Ukrajinci su, po potpisivanju ugovora, spremni odmah dovesti pojačanja, a kako kaže Pirić, cilj im je pomoći Splićanima da ponovno budu financijski stabilan i rezultatski snažan klub.
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