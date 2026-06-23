Obavijesti

Sport

Komentari 2
SPAS ZA BLAGAJNU?

Ukrajinci poslali rekordnu sponzorsku ponudu u Hajduk! Najavili su i pojačanja...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinci poslali rekordnu sponzorsku ponudu u Hajduk! Najavili su i pojačanja...
Foto: Privatni album

Ukrajinci nude dva milijuna eura godišnje u razdoblju od pet godina, ali kako se ranije navodilo, ne traže mjesto u upravi ili Nadzornom odboru kluba, već jedino što traže jest reklama na prednjoj strani dresa

Admiral

Zbog prazne blagajne Hajduk kasni sa slaganjem momčadi za novu sezonu, što je problem s kojim se klub već godinama bori, ali ponuda koja je sletjela na Poljud mogla bi konačno donijeti osmijeh na lice čelnicima splitskog kluba, ali i navijačima.  

Pokretanje videa...

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu VIDEO
Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tvrtka WhiteBit, čiji je vlasnik ukrajinski kripto milijarder Volodimir Nosov, poslala je Hajduku najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba, potvrdio je Ivica Pirić za Sportske novosti. Pirić je bivši igrač Hajduka, ali i ključna figura u ovom poslu jer on i Nosov surađuju kroz tvrtku White Tech. 

Ukrajinci nude dva milijuna eura godišnje u razdoblju od pet godina, ali kako se ranije navodilo, ne traže mjesto u upravi ili Nadzornom odboru kluba, već jedino što traže jest reklama na prednjoj strani dresa. A svoje mjesto posljednjih godina tamo je imao trgovački lanac Tommy. 

Foto: Privatni album

- Hajduk će kroz ovaj ugovor dobiti značajno više od zajamčenih dva milijuna eura godišnje zahvaljujući dogovorenim postocima od poslovanja koje će WhiteBit ostvarivati s velikim europskim kompanijama. Ne mogu govoriti o konkretnim postocima, ali mogu reći da bi Hajduk od toga mogao vrlo ozbiljno profitirati. Sve je spremno za financijsko jačanje kluba, a to je prvi preduvjet za stvaranje momčadi sposobne boriti se za naslov prvaka i biti konkurentna na europskoj sceni - kazao je Pirić za Sportske novosti. 

Hajduk je potvrdio kako je primio ponudu i trenutačno ju razmatraju. Ukrajinci su, po potpisivanju ugovora, spremni odmah dovesti pojačanja, a kako kaže Pirić, cilj im je pomoći Splićanima da ponovno budu financijski stabilan i rezultatski snažan klub. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026