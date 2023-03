Ukrajinka se stalno žalila na ozljede pa pobijedila Vekić: Hrvatica joj odbila pružiti ruku!

Donna Vekić je prije pet dana osvojila Monterrey i došla do prvog trofeja nakon godinu dana suše, ukupno četvrtog u karijeri. Igrala je ponajbolji tenis karijere, s pravom se nadala velikom rezultatu na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu, no nažalost, ispala je već u drugom kolu.

Ukrajinska kvalifikantica Lesja Curenko, 95. tenisačica svijeta, slavila je nakon dva sata igre rezultatom 2-6, 6-2, 6-2. Dok je Ukrajinka slavila pobjedu, ljutita Donna odjurila je do svoje klupe kako bi spremila stvari u torbu. Tsurenko je došla do mreže, s namjerom da se rukuje s hrvatskom tenisačicom, no Vekić ju je ignorirala, što je publika popratila zvižducima.

Definitivno nisu fair-play maniri koje bismo htjeli gledati u sportu, no Donna je bila isprovocirana ponašanjem ukrajinske tenisačice. Ona se, naime, tijekom gotovo cijelog meča žalila se na ozljede i grčeve kada bi izgubila poen, no nedugo nakon toga igrala bi kao da se apsolutno ništa nije dogodilo. Letjela bi terenom i zabijala winnere, puna snage. Očito pomno smišljeno kako bi protivnicu izbacila iz ritma. I uspjelo joj je.

To je očito isprovociralo hrvatsku tenisačicu. Kako god, to nikako ne opravdava njezinu reakciju na kraju meča, ali ni ponašanje Curenko nije bilo za pohvalu.

