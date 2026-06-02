VIDEO: EMOTIVNA MARTA

Ukrajinka ušla u polufinale RG-a pa zaplakala: 'Ova pobjeda je za otpornost mog naroda...'

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA

Imali smo tešku noć u Kijevu, toliko je ljudi poginulo. Zato ovaj meč poklanjam ukrajinskom narodu i njihovoj otpornosti. Slava Ukrajini, rekla je Kostjuk

Ukrajinka Marta Kostjuk prvi se put plasirala u polufinale nekog Grand Slama nakon što je u utorak na Roland Garrosu u četvrtfinalu pobijedila sunarodnjakinju Elinu Svitolinu sa 6-3, 2-6, 6-2.

"Želim započeti s ovim povijesnim mečom koji sam odigrala s Elinom. Imali smo tešku noć u Kijevu, toliko je ljudi poginulo. Zato ovaj meč poklanjam ukrajinskom narodu i njihovoj otpornosti. Slava Ukrajini“, rekla je 23-godišnja Kostjuk, inače 15. nositeljica.

Kostjuk je povela s 4-1 pod zatvorenim krovom terena Philippe Chatrier prije nego što je Svitolina pred rijetkim gledateljima osvojila break. No, Kostjuk je ponovno napravila break i povela s 5-3 te osvojila prvi set kada je sedma nositeljica Svitolina poslala lopticu izvan terena.

French Open 2026 - Marta Kostyuk
Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA

U drugom setu, Kostyuk je imala problema sa servisom dopuštajući Svitolini, koja je sada šesti put izgubila u četvrtfinalu Roland Garrosa, da izjednači rezultat.

Odlučujući set pretvorio se u napetu borbu jer je svaka tenisačica dobila svoj servis do 3-2, a onda je Kostyuk napravila break za 4-2 i zadržala svoj servis što joj je osiguralo pobjedu i susret u polufinalu s Ruskinjom Mirom Andrejevom.

