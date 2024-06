Ukrajinska tenisačica skinula sve sa sebe uoči Wimbledona

Tenisačica Marta Kostjuk (22) prije najprestižnijeg teniskog turnira Wimbledona pozirala je za magazin Vogue bez majice, samo u suknji. Ukrajinka je samo jedan od nekoliko sportaša koji su imali priliku raditi s magazinom.

POGELDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:42 Novak Đoković i Donna Vekić na konceru Gibbonnija na Adria Touru | Video: Marko Dimic/PIXSELL

Kostjuk nije prva tenisačice koja je tijekom karijere pozirala u toplesu. Njena kolegica Caroline Wozniacki (33) i bivša poljska zvijezda Agnieszka Radwanska (35) pozirale gole za časopise tijekom karijere.

Ukrajinka ulaže velike nade da će poboljšati svoje prošlogodišnje ispadanje iz trećeg kola All England Cluba. Kostyuk je do danas imala impresivnu sezonu, stigavši ​​do četvrtfinala Australian Opena, gdje ju je pobijedila američka zvijezda Coco Gauff (20). Došla je i do dva finala na WTA turneji ove sezone, izgubivši od Britanke Katie Boulter (27) u San Diegu u veljači.

Kostyuk je pobijedila prvakinja Wimbledona iz 2022. Elena Rybakina (25) u finalu Stuttgart Opena, kao i prva tenisačicu svijeta Iga Swiatek u polufinalu turnira u Indian Wellsu.

Engleski mediji odah su se našalili kako ovakvo oblačenje nije u skladu s strogim pravilima Wimbledona.