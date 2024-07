Ukrajinska tenisačica u suzama: 'Jako je težak dan za moj narod. Wimbledon je za mene u crnini'

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina (29) plasirala se u ponedjeljak u četvrtfinale Wimbledona pobjedom nad Kineskinjom Wang Xinyu 6-2, 6-1 za manje od sat vremena, to joj je druga godina zaredom da se nalazi među najboljih osam u All England Clubu. No imala je motiv puno veći od rezultata i zarade. Nastupila je s crnim florom.

- Danas je s moje strane na terenu bio dobar dan. Jako je težak dan za ukrajinski narod - počela je Svitolina i zaplakala, što je publika nagradila ovacijama.

Rusi su u ponedjeljak bombardirali dječju bolnicu Ohmadit u Kijevu i ubili najmanje 31 čovjeka, a ozlijedili 154. To je jedan od najkrvavijih napada u zadnje vrijeme u Ukrajini, protivan svim međunarodnim konvencijama o ratovanju.

- Nije bilo jednostavno koncentrirati se na meč. Teško je čitati vijesti od jutra i onda izaći na teren. Bilo je jako teško pa sam sretna što sam mogla igrati i pobijediti - dodala je.

Tenisačica rođena u Odesi na jugu Ukrajine još nije igrala u finalu jednog Grand Slama, ima tri polufinala, a najveći joj je uspjeh, uz broncu na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., osvajanje završnog turnira 2018. Protivnica za polufinale bit će joj četvrta nositeljica, Ruskinja koja nastupa pod kazahstanskom zastavom Elena Ribakina.

"Danas mi je bio jedan od najtežih mečeva u životu. Mentalno mi je bilo teže od ičega što sam dosad iskusila, ali ni blizu onoga što moj narod prolazi kod kuće. Wimbledon je za mene danas u crnini. Sva moja ljubav i misli su s Ukrajinom i ukrajinskim narodom. Hvala vam za podršku", napisala je Elina na društvenim mrežama.