Ukrajinski mediji spominju novi transfer 'bilih'. Golman odlazi?

Hajduk će Božić dočekati na drugom mjestu s bodom manje od Dinama. Uvelike se u Splitu priča o mogućim transferima ove zime te je popis igrača koji bi mogli napustiti Hajduk poprilično dugačak. Iz Ukrajine sada stiže informacija da je tamošnji prvoligaš zainteresiran za talenta između stativa.

Kako piše ukrajinski Sport, Metalist iz Harkiva želi dovesti Tonija Silića. On je u sezonu krenuo kao zamjena Ivici Ivušiću, ali mu je njegova ozljeda otvorila vrata prve momčadi. Ukrajinci pišu kako bi povratkom Ivušića Silić opet pao u drugi plan te tu vide priliku za dovođenje Hajdukova golmana. Silić je ostao u Hajduku na ljeto, iako se i tada pričalo o mogućem odlasku, a sada se pojavljuje novi interes za hajdukovca. Ove sezone odigrao je četiri utakmice.

Transfer Silića nije nemoguć, ali je upitno hoće li to biti baš u Ukrajinu i hoće li biti ove zime. Za očekivati je da će se Ivušić vratiti na gol kada se potpuno oporavi, a onda ostaje za vidjeti što će biti sa Silićem i Hajdukom. Silićeva vrijednost prema Transfermarktu je 300.000 eura te bi Hajduk sigurno tražio više, moguće i blizu milijun eura. Ipak, ovo i dalje nema nikakvu službenu potvrdu i pitanje je koliko je ozbiljan interes ukrajinskog prvoligaša.