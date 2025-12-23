Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAVODNI INTERES

Ukrajinski mediji spominju novi transfer 'bilih'. Golman odlazi?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinski mediji spominju novi transfer 'bilih'. Golman odlazi?
Zagreb: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Dinamo - Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako javlja ukrajinski portal, Metalist iz Harkiva zainteresiran je za Tonija Silića. Golman Hajduka dobio je priliku nakon ozljede Ivice Ivušića te je ove sezone branio u četiri utakmice HNL-a

Hajduk će Božić dočekati na drugom mjestu s bodom manje od Dinama. Uvelike se u Splitu priča o mogućim transferima ove zime te je popis igrača koji bi mogli napustiti Hajduk poprilično dugačak. Iz Ukrajine sada stiže informacija da je tamošnji prvoligaš zainteresiran za talenta između stativa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Kako piše ukrajinski Sport, Metalist iz Harkiva želi dovesti Tonija Silića. On je u sezonu krenuo kao zamjena Ivici Ivušiću, ali mu je njegova ozljeda otvorila vrata prve momčadi. Ukrajinci pišu kako bi povratkom Ivušića Silić opet pao u drugi plan te tu vide priliku za dovođenje Hajdukova golmana. Silić je ostao u Hajduku na ljeto, iako se i tada pričalo o mogućem odlasku, a sada se pojavljuje novi interes za hajdukovca. Ove sezone odigrao je četiri utakmice.

Transfer Silića nije nemoguć, ali je upitno hoće li to biti baš u Ukrajinu i hoće li biti ove zime. Za očekivati je da će se Ivušić vratiti na gol kada se potpuno oporavi, a onda ostaje za vidjeti što će biti sa Silićem i Hajdukom. Silićeva vrijednost prema Transfermarktu je 300.000 eura te bi Hajduk sigurno tražio više, moguće i blizu milijun eura. Ipak, ovo i dalje nema nikakvu službenu potvrdu i pitanje je koliko je ozbiljan interes ukrajinskog prvoligaša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka
TURBULENTNI PAR

FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka

Ljubav na kušnji! Jalen Green i Draya Michele, par s 17-godišnjom razlikom, izazivaju skandale i osude. On se seli u Phoenix, a ona ga prati, unatoč kritikama i dramama
FOTO Fruk primio nagradu, ali svu pozornost opet je 'ukrala' Valentina. Zablistala u haljini
SVI SU GLEDALI U NJU

FOTO Fruk primio nagradu, ali svu pozornost opet je 'ukrala' Valentina. Zablistala u haljini

Kapetani HNL-a su izabrali, Toni Fruk je najbolji igrač hrvatske lige u izboru tportala. Nagradu je primio u Rijeci, a ceremoniju je vodila Valentina Miletić koja je zablistala u crnoj haljini s prorezom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025