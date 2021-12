U dugoočekivanom derbiju na Poljudu pred 32.000 gledatelja, Hajduk i Osijek su remizirali 0-0, a titulu jesenskog prvaka ove godine odnio je Dinamo.

Osijek je u 31. minuti zatražio žuti karton na zakašnjelom startu Lovrencsicsa.

- To je bio apsolutno žuti karton. Otvorenim džonom ide na potkoljenicu u želji da igra loptu - kazao Strahonja u HRT-ovoj emisiji stadion nakon čega je komentirao situaciju iz 60. minute susreta:

- Bilo je to nespretno saplitanje s leđa. Nije zbog težine prekršaja, nego zbog sitnog dodira s petom koji je narušio koordinaciju pokreta. Ako je došlo do kontakta, trebao je biti žuti karton.

Je li trebao biti drugi žuti?

- Postoje svi elementi za žuti. Igrač Hajduka dolazi visokim intenzitetom u prostor Bočkaja koji želi udariti loptu prema naprijed. Nećemo reći da je to evidentno žuti karton, ali postoje elementi. Možda je sudac Jović razmišljao o težini da su ta dva žuta kartona preteška za isključenje, ali s obzirom na količinu prekršaja Lovrencsics je mogao biti isključen - rekao je Strahonja.

Sudar hrvatskih divova obilježila je odluka suca Frana Jovića koji je poništio gol Damjana Bohara iz penala ponovio najstrožu kaznu.

- Sudac gleda gdje treba gledati, a to je liniju 16 metara. Ali u trenutku upućivanja lopte u golu, on mijenja rotaciju tijela, a to radi krivo. Trebao je zadržati fokus na liniji kaznenog prostora. VAR soba gleda gol-liniju i golmana. Ovaj prekršaj što je Mierez napravio (ušao ranije) to VAR soba ne gleda. To je isključivo trebala biti odluka glavnog suca. Ne znam što se dogodilo, je li greška u komunikaciji, ali glavni sudac nije sam donio odluku. Jedino je s terena mogao pomoći četvrti sudac, ali je pitanje koliko on hrabrosti ima to donijeti. Ako je ovo sugerirala VAR soba, onda to nije prema protokolu. VAR soba bi se jedino javila da se lopta od vratnice odbila Mierezu koji bi utjecao na igru i to bi bila reakcija VAR sobe. Ne znam na koji je način Jović dobio ovaj input. Na cijelom prvenstvu želimo jednakost VAR sobe. Pitanje je tko je poslao informaciju - rekao je Strahonja.

U susretu Istre i Dinama, sudac Duje Strukan poništio je penal Brune Petkovića koji je laganim korakom krenuo prema lopti, lijevom nogom stao, vagao strina golmana Gonzala Callaa pa pucao desnom nogom i zabio u donji desni kut. Strukan mu je pokazao žuti karton koji mu je bio drugi, pa je Petković završio u svlačionici.

- Sudac Strukan donio je ispravnu odluku. Izvođač ima pravo fintirati u trenutku kretanja prema lopti. U samom zadnjem koraku, taj igrač nema pravo na varku ili zastoj. Ispravna odluka glavnog suca. Ako igrači obje ekipe naprave prekršaj, uzima se tezi prekršaj, a Petkovićev prekršaj je najteži - kazao je Strahonja.