Plasman Borussije u finale LP je loša vijest za Dinamo. A evo zašto to itekako veseli Rijeku

Dinamova europska sezona svake godine počinje već u srpnju. Odmah na samom početku sezone, bez pravih utakmica i praktički direktno s priprema, 'modri' se odmah moraju upustiti borbu za Ligu prvaka i milijune eura koje donosi plasman u isto natjecanje.

Pokretanje videa... 02:18 Doček dinamovaca na Ravnoj Gori i Maksimiru | Video: Marko Lukunić/PIXSELL

Unatoč sjajnim rezultatima u Europi posljednjih godina, hrvatski prvak svake sezone mora se probijati kroz kvalifikacije. Klub sanja što lakši put do Lige prvaka, kao nagrada za sjajne uspjehe svih ovih godina, a novi format najjačeg europskog klupskog natjecanja mogao bi mu to omogućiti. Izravan plasman ili barem play-off. No, mora se poklopiti nekoliko stvari.

Dinamo navija protiv Borussije u finalu Lige prvaka

Prije svega, Borussia Dortmund ne smije osvojiti Ligu prvaka! Nijemci su sinoć ušli u finale nakon što su u obje utakmice pobijedili PSG (1-0, 1-0). Zašto to nije dobra vijest za Dinamo?

Champions League - Semi Final - Second Leg - Paris St Germain v Borussia Dortmund | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Borussia je prije tjedan dana, nakon pobjede protiv PSG-a u prvoj utakmici polufinala, osigurala Njemačkoj petog predstavnika u sljedećoj sezoni Lige prvaka u kojoj će se natjecati 36 klubova. To peto mjesto u Bundesligi drži baš Borussia, a osvoji li Ligu prvaka kao petoplasirana momčad prvenstva, Nijemci će dobiti i šesto mjesto u Ligi prvaka, što ne odgovara Dinamu. Modrima odgovara da Ligu prvaka osvoji bilo tko drugi (Real ili Bayern) jer u tom slučaju dodatno mjesto sigurno ne bi dobio nitko iz njihovih liga, nego prvak s najboljim koeficijentom koji se nije izravno plasirao.

Rijeka navija za Borussiju u finalu

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prema trenutnoj situaciji, taj prvak bi bio Šahtar, no Dinamo bi onda zauzeo njegovo mjesto u playoffu Lige prvaka, što znači da bi za plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje morao pobijediti samo jednog protivnika. U slučaju poraza imao bi plasman u Europsku ligu. Ako Borussia postane europski prvak, Šahtar gubi svoje mjesto u Ligi prvaka, a Dinamo samim tim gubi mjesto u play-offu te bi svoj europski put morao započeti puno ranije, u drugom pretkolu. Kao i svih prethodnih godina.

Dok Dinamo navija za poraz Borussije u finalu, Rijeci bi više odgovaralo da Nijemci osvoje Ligu prvaka. Rijeka će sezonu u HNL-u vrlo vjerojatno završiti na drugom mjestu, ali će u kvalifikacije za Europsku ligu. To mjesto ide osvajaču Kupa, ali budući da će Dinamo s prvim mjestom u Ligu prvaka, Rijeka će u Europsku ligu.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A zašto je u ovoj priči bitna Borussija? Ako Ligu prvaka ili Europsku ligu osvoji momčad koja se kroz ligu kvalificirala u Europsku ligu, tada će doći do pomicanja pristupnih lista u kvalifikacijama pa će Rijeka krenuti od drugog pretkola, a ne od prvog, kako je prvotno trebala.

Peto mjesto u Bundesligi je dodatno mjesto koje vodi u Ligu prvaka na temelju ligaških koeficijenata, ali Uefa ga računa kao mjesto koje vodi u Europsku ligu bez obzira na to što će Borussia igrati u Ligi prvaka.

I zato će se u Hrvatskoj itekako pratiti finale koje će se 1. lipnja igrati na Wembleyju. Žuti još čekaju protivnika, to će biti Real ili Bayern.