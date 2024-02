Ulaznice za Betis od 10 do 30 €, prodaja kreće u utorak od 11 sati

Dinamo se poslije rezultatski uspješne prvenstvene avanture protiv Varaždina okreće još jednom europskom iskušenju. U Maksimir u četvrtak stiže Betis, a "modri" u šesnaestini finala Konferencijske lige brane minimalno stečenu prednost (1-0) iz Seville. Bruno Petković prošlog je tjedna iz penala srušio Betis, a o prolazu u osminu finala ovog natjecanja odlučivat će se u četvrtak.

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

U Maksimiru su objavili cijene ulaznica za domaći ogled sa Španjolcima, a one iznose od 10 do 30 eura. Za tribinu sjever gore treba izdvojiti 10, a za sjever dolje 15 eura. Tribina zapad gore prodaje se za 20, a zapad dolje 30 eura. Prodaja ulaznica za članove kluba počele su već danas, one se mogu nabaviti online, ali i na Dinamovom "Ticket pointu" do 19 sati.

Sutra kreće prodaja ulaznica i za sve preostale članove, "Ticket point" će u utorak i srijedu biti otvoren do 11 do 19 sati, dok će u četvrtak ulaznice u prodaji biti do 19.30 sati. Podsjetimo, uzvratni dvoboj Dinama i Betisa na rasporedu je 22. veljače od 18.45 sati.

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list, zdravstvena iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice i paketi personalizirani i glase na ime i prezime.