Jakir kao 'mačka sa sto života'! Svaki put spasi ga netko drugi, najčešće igrači iz drugog plana

Sergej Jakirović ove je sezone "mačka sa sto života". Trener Dinama već mjesecima pleše na rubu otkaza, o njegovoj se budućnosti u maksimirskim odajama raspravljalo "tisuću puta", a on je još uvijek na kormilu hrvatskog prvaka. Do kada? E, to je pitanje za milijun eura. Možda mu u četvrtak "presudi" Betis, možda u nedjelju Rijeka, a možda na kraju i odvede Dinamo do naslova prvaka.

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

I baš svaki put, Jakirovićevu poziciju na klupi "modrih" spasi netko drugi. Trener Dinama u dosadašnjih je 30 utakmica na klupi Dinama upisao 19 pobjeda, četiri remija i sedam poraza. A kako Jakirović često zna ponoviti, "ni sam nije očekivao toliko poraza kao trener Dinama". Trenerska pozicija tresla mu se već nekoliko puta, a uvijek bi ga onda spasio neki novi junak. Kao jučer Nevistić.

Jednom bi to bio Takuro Kaneko, drugi put bi se pojavio Mahir Emreli, pa bi jednu utakmicu riješio Gabriel Vidović. Rudešane bi onda svojim jedinim prvenstvenim golom u dresu Dinama srušio Sandro Kulenović, a Dinamo bi u Puli pobijedio uz gol Perkovića i fantastičnu reakciju Ristovskog u posljednjim sekundama. A jučer je bio red na - Nevistića.

Dinamo - Lokomotiva 2-1 (Takuro Kaneko)

Sergej Jakirović je već bio dovoljno dugo na klupi da mu se počnu ozbiljnije gledati rezultati, a Dinamo je krajem listopada 2023. na gradski obračun s Lokomotivom stigao u negativnom nizu. Zagrepčani su tad imali četiri poraza (Hajduk, Ballkani, Gorica, Viktoria Plzen) u posljednjih pet dvoboja. I Lokomotiva mu je postala prva "biti ili ne biti" utakmica.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Dinamo se mučio, Tuci je u 4. minuti doveo "lokose" u vodstvo, a hrvatski prvak bio je neprepoznatljiv. I Jakirović je u 58. minuti odlučio Menala zamijeniti Kanekom. Nije to izgledalo puno bolje, no Dinamo je sretno i spretno u sudačkoj nadoknadi preokrenuo utakmicu. Kaneko je u 94. asistirao Baturini za 1-1, pa u 97. minuti postavio konačnih 2-1. I od tada postao bitan faktor u Dinamu.

Varaždin - Dinamo 1-1 (Mahir Emreli)

Dinamo je poslije preokreta protiv Lokomotive "natrpao" Oriolik u Kupu (8-0), a onda krenuo put Varaždina. I tu su "modri" dobro krenuli, bili dominantni i opasni, u uvodnom dijelu utakmice dvaput pogađali i okvir domaćeg gola. Drožđek je početkom drugog dijela pogodio za 1-0, a na klupi "modrih" zavladala je velika panika.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jakirović je odmah s klupe ubacio Ademija i Bulata, 15-ak minuta prije kraja krenuo na sve ili ništa pa su ušli Špikić (umjesto Vidovića) i Emreli (umjesto Šutala). Dinamo je sve karte bacio u napad, a onda opet zabio u samoj završnici utakmice. Kaneko je ubacio s desne strane, a Emreli u 94. minuti glavom zabio za 1-1. I novo olakšanje Jakirovića.

Dinamo - Osijek 2-1 (Gabriel Vidović)

Zagrepčani su poslije Varaždina izgubili kod Viktorije Plzen (1-0), pa remizirali (2-2) u Rijeci, ali s obzirom na kvalitetu vodeće momčadi Prve HNL, nitko na taj rezultat nije gledao kao na kiks. Niti je to bio loš rezultat. Ali, pitanje je bi li Jakirović ovoga puta preživio treću utakmicu bez pobjede u nizu. A u Maksimir je stigao Osijek.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bulat je sredinom prvoga dijela zabio za 1-0, a onda jedno nespretno istrčavanje Zagorca iskoristio mladi Matković i šokirao Dinamove navijače. Dinamo je svim silama pokušavao doći do pobjedničkog gola, a to je na kraju pošlo za rukom Gabrielu Vidoviću. Igrala se 90. minuta, Ljubičić je odigrao dijagonalu, a Vidović snažnim udarcem zabio za 2-1 i novi smiješak na licu Jakirovića.

Dinamo - Rudeš 1-0 (Sandro Kulenović)

Zagrepčani su poslije pobjede nad Osijekom svladali Astanu (2-0), istim rezultatom po užasnom terenu slavili i u Koprivnici, a onda je stigla jedna - "laganica". Točnije, u Maksimir je gostovao Rudeš i svi su očekivali dobru igru "modrih" i sigurna tri boda. A bilo je - napeto. Dinamo je igrao dobro, bila je to utakmica u kojoj lopta jednostavno nije htjela u gol.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakirović je od 67. minute zaigrao s dva klasična napadača, uz Petkovića je na teren ušao Kulenović. I odmah postao junak velike pobjede. Kaneko je opet ubacio s desne strane, a Kulenović glavom iz velike blizine osigurao "modrima" tri boda protiv posljednjeplasirane momčadi lige. Naravno, ne treba ni pričati kakva bi bila sudbina Jakirovića da Rudeš nije "pao" u Maksimiru, tu je barem sve jasno.

Istra - Dinamo 0-1 (Perković & Ristovski)

Jakirović je odradio zimske pripreme, dobio željena pojačanja (Živković, Ogiwara, Hoxha i Brodić), a onda na startu proljeća izgubio 3-0 od Lokomotive. Klasični debakl. I Dinamo se opet morao vaditi na lošem terenu, ovoga puta u Puli. Bila je to praktički negledljiva utakmica, Perković je sredinom prvoga dijela doveo "modre" u vodstvo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamo ni u nastavku nije dominirao, tek držao posjed lopte, bez ikakvih napadačkih pokušaja prema domaćim vratima. A onda u sudačkoj nadoknadi skoro novi šok za Dinamove navijače. Matej Vuk se odjednom našao u sjajnoj prilici, bio "oči u oči" sa Zagorcem, ali se onda ispred njega našao Ristovski, klizećim startom "spasio" svoju momčad. I Jakirovića.

Dinamo - Varaždin 1-0 (Ivan Nevistić)

Dinamo je poslije pobjede u Puli na dojmljiv način u Maksimiru svladao (2-0) Goricu, a onda u još jednom gradskom obračunu kiksao (2-2) protiv Lokomotive. Zagrepčani su onda iznenađujuće u Sevilli svladali Betis, opet navijačima izmamili osmijeh na lice. Nevistić je dobrom partijom u Sevilli osigurao "jedinicu", a onda ju i potvrdio jučer protiv Varaždina.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ademi je u ranoj fazi utakmice izborio kazneni udarac (ruka Postonjskog), Petković je s bijele točke donio Dinamu prednost. I svi koji su vjerovali kako će se hrvatski prvak sad razigrati bili su u krivu, Dinamo je do kraja utakmice morao čuvati svoj gol. A sačuvao ga je sjajni Nevistić obranivši penal Dabri i u sudačkoj nadoknadi zicer Poldrugaču.