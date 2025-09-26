Ulaznice za utakmicu Dinama u Srbiji nude za nestvaran iznos!

Šest je dana ostalo do prve Dinamove utakmice na teritoriju Srbije nakon 28 godina i dvoboja protiv Partizana u kvalifikacijama Lige prvaka, koji je domaćin dobio 1-0, a u slavnom uzvratu popio "petardu" na Maksimiru. Kulisa je sad potpuno drugačija, "modri" formalno idu na gostovanje na neutralni teren odigrati utakmicu drugog kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Ili bi barem trebali.

Naime, nad sudbinom izraelskog nogometnog saveza i dalje je veliki upitnik i sve se glasnije spominje da bi ga Uefa mogla izbaciti iz svojih natjecanja, a to bi posljedično značilo da Dinamo neće igrati u vojvođanskom gradu i neće dobiti utakmicu za zelenim stolom, već bi čekao završetak ligaške faze 29. siječnja i pridodao bi mu se prosječni broj osvojenih bodova nositelja u ždrijebu (Dinamo) u gostima kod klubova iz drugog bubnja. Detaljnije o tome OVDJE.

Sastanak Uefina izvršnog odbora, za koji su neki spominjali da će se dogoditi ovaj tjedan, navodno je prebačen za idući, piše britanski The Times, a sve su veći pritisci na krovnu nogometnu organizaciju da kazni Izraelce zbog genocida u Pojasu Gaze, što je utvrdila UN-ova komisija.

U maksimirskom klubu su odlučili kako neće trenirati u Bačkoj Topoli dan uoči utakmice, već će sve medijske aktivnosti odraditi u Zagrebu. I još nemaju potvrdu da će moći imati navijače na toj utakmici kao što ih je, primjerice, imao Pafos Mislava Oršića u kvalifikacijama Lige prvaka, to ovisi o sigurnosnoj procjeni i srpskih vlasti, ali postoje najave da će ih dozvoliti. Službene prodaje ulaznice ipak još nema ni za domaće navijače iako se, primjerice, uredno prodaju za utakmicu Maccabija i Midtjyllanda 23. listopada?!

Poznata platforma za prodaju ulaznica Viagogo, međutim, na svojim stranicama nudi kupnju ulaznica za utakmicu, i to samo na sjevernoj tribini (tamo se uobičajeno nalaze gostujući navijači) za nevjerojatnu cifru od 790 eura za svaku (i to s popustom?!)! I to nije sve, poigrali smo se pa stavili u košaricu maksimalno dozvoljene četiri ulaznice pa je, druge namete i porez ukupna cifra bila 4752 eura odnosno 1188 eura po ulaznici!?

Inače, najavljena cijena ulaznice na stranici Maccabija za domaće navijače na zapadnoj tribini (koje trenutačno nisu u prodaji) za dvoboj protiv Dinama iznosi 100 novih izraelskih šekela odnosno 25,55 eura. Za utakmicu protiv Midjtyllanda izrelskim navijačima toliko stoji ulaz na istočnu tribinu, na zapadnu mogu za oko 41 euro, a nudi im se i ulaznica uz organizirani prijevoz iz Budimpešte za 52 odnosno 67 eura.

Svi navijači Maccabi Tel Aviva koji žele na europske utakmice u Bačku Topolu trebaju prilikom kupnje priložiti i fotografiju putovnice, navesti i podatke o letu, odnosno smještaju u gradu. Iz kluba, zbog velike geopolitičke napetosti, ništa ne žele prepustiti slučaju. Dvoboj bi se trebao igrati 2. listopada od 21 sat.

