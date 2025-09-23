Navijači slavili prerano: Dinamo bez tri boda za zelenim stolom, Uefa smislila bizarnu formulu

Europski nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje odluku Izvršnog odbora Uefe, koji bi ovog utorka trebao glasati o mogućoj suspenziji Izraela iz svih europskih nogometnih natjecanja. Odluka, potaknuta sve jačim političkim i financijskim pritiscima zbog rata u Gazi, imala bi izravan i dramatičan utjecaj na Dinamo, koji bi u 2. kolu Europske lige trebao igrati protiv izraelskog prvaka Maccabija iz Tel Aviva. Dok navijači nagađaju o "besplatnim" bodovima, UEFA-in pravilnik otkriva znatno kompliciraniji i pomalo bizaran scenarij.

Pitanje sudjelovanja izraelskih klubova i reprezentacije u međunarodnim natjecanjima postalo je goruća tema od početka rata u Gazi. Sve su glasniji pozivi da se Izraelu uvedu sankcije slične onima koje su nametnute Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Prema izvještajima stranih medija, kampanju za suspenziju unutar UEFA-e navodno predvodi Katar, jedan od ključnih financijskih partnera, čiji je utjecaj porastao nakon nedavnog izraelskog napada na katarskom tlu.

Pritisak ne dolazi samo izvan Europe. Nogometni savezi Norveške i Italije, koje se s Izraelom natječu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, izrazili su nezadovoljstvo zbog obveze igranja utakmica. Španjolski premijer Pedro Sánchez otvoreno je pozvao na izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih događaja dok se, kako je rekao, "ne zaustavi barbarstvo" u Gazi. Iako je predsjednik Uefe, Aleksander Čeferin, ranije izjavljivao kako sportaši ne bi trebali ispaštati zbog odluka svojih vlada, čini se da je pritisak postao prevelik. Izraelski nogometni dužnosnici, prema tamošnjim medijima, strahuju da su "na korak od ruske situacije" i da bi većina članova Izvršnog odbora mogla glasati za suspenziju.

Što bi suspenzija značila za Dinamo?

Ako UEFA donese odluku o izbacivanju, Maccabi Tel Aviv bio bi izbačen iz Europske lige. To znači da bi utakmica drugog kola, koju je Dinamo trebao igrati protiv Maccabija početkom listopada u Bačkoj Topoli, bila otkazana.

Prva pomisao mnogih navijača bila je da bi Dinamo u tom slučaju automatski dobio tri boda za "zelenim stolom". Međutim, Uefin pravilnik za Europsku ligu predviđa potpuno drugačiji ishod. Prema njemu, u slučaju izbacivanja jednog kluba, preostali protivnici ne dobivaju pobjedu bez borbe, ali ni novog suparnika. Umjesto toga, aktivira se složen mehanizam izračuna bodova koji Dinamovu sudbinu stavlja u ruke drugih klubova.

Budući da je Dinamo prilikom ždrijeba bio smješten u prvu jakosnu skupinu (pot 1), a Maccabi u drugu (pot 2), broj bodova koji bi "Modri" dobili umjesto neodigrane utakmice izračunao bi se na temelju prosjeka. Konkretno, Dinamo bi osvojio prosječan broj bodova koje su sve momčadi iz prve jakosne skupine osvojile na gostovanjima kod momčadi iz druge jakosne skupine.

To znači da bi Dinamovi navijači morali pomno pratiti i navijati za gostujuće pobjede u sljedećih osam utakmica:

Fenerbahçe – Aston Villa

PAOK – Betis

Braga – Feyenoord

Lyon – Salzburg

Crvena zvezda – Lille

Ferencvaros – Rangers

Celtic – Roma

Viktoria Plzen – Porto

Primjerice, ako osam gostujućih momčadi (Aston Villa, Betis, Feyenoord itd.) u tim susretima zajedno osvoji 12 bodova, prosjek bi iznosio 1.5 boda, i upravo bi se toliko pripisalo Dinamu. Ako bi gosti bili manje uspješni i osvojili samo 8 bodova, Dinamo bi dobio tek jedan bod. U tom bizarnom scenariju, uspjeh zagrebačkog kluba djelomično bi ovisio o rezultatima klubova s kojima nema izravne veze.