Umirovio se čovjek koji je igrao najduži meč u povijesti tenisa

Francuski tenisač 43-godišnji Nicolas Mahut u utorak je na pariškom Masters 1000 turniru okončao bogatu igračku karijeru u kojoj je osvojio pet Grand Slam naslova u parovima.

U karijeri dugoj 25 godina Mahut je u paru sa sunarodnjakom Pierre-Hugues Herbertom dva puta slavio na Roland Garrosu (2018. i 2021.), te po jednom na US Openu (2015), Wimbledonu (2016) i Australian Openu (2019). U utorak je odigrao posljednji meč u karijeri, monegaško-francuski par Hugo Nys i Edouard Roger-Vasselin svladali su u prvom kolu ATP turnira u Parizu Mahuta i Bugarina Grigora Dimitrova sa 6-4, 5-7, 10-4.

- Svakako najljepša sjećanja me vežu za osvojene naslove na Grand Slam turnirima. Također, pamtit ću sve što je vodilo do osvajanja trofeja, dvojbe koje sam imao, greške koje sam napravio. Sve to jednu karijeru čini bogatom, a moja je takva bila - izjavio je nakon poraza u prvom kolu Mahut.

Mahut će ostati upamćen i po tome što je 2010. u prvom kolu Wimbledona protiv Amerikanca Johna Isnera odigrao najduži meč u povijesti profesionalnog tenisa. Susret koji se je protegao na tri dana trajao je 11 sati i pet minuta i na kraju je slavio Isner 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-6(3), 70-68! Samo peti set je trajao osam sati i 11 minuta.

- Uživam govoriti o tom meču, bilo je to ludo iskustvo. Taj susret donio mi je puno, i kao igraču, i kao čovjeku - rekao je Mahut.