U 30. GODINI

Umirovio se poznati nogometaš koji je prekinuo s manekenkom pa otkrio da je homoseksualac

Jakub Jankto je za češku reprezentaciju odigrao 45 utakmica, a bio je član Sparte Prag, Getafea, Cagliarija, Udinesea...

Češki nogometaš Jakub Jankto, jedan od poznatijih nogometaša koji je otkrio da je homoseksualac, otišao je u nogometnu mirovinu u dobi od 29 godina. Razlog su ozljede i želja da što više vremena provodi s obitelji.

- Dobio sam previše poruka hoću li nastaviti nogometnu karijeru. Nažalost, neću. Razlog je jednostavan, pretrpio sam vrlo ozbiljnu ozljedu (potpuno puknuće ligamenta u gležnju) i pokušavao sam se boriti s tim cijelu godinu - otkrio je na društvenim mrežama.

Presudan faktor u ovoj odluci bio je i njegov sin.

- Ipak ključno je moje dijete s kojim nisam imao mogućnosti provoditi dovoljno vremena. Želio sam promijeniti to jer imamo samo jednu obitelji, htio sam biti blizu svom sinu, zato sam se preselio u Prag - napisao je Jankto. 

Podsjetimo, sad već bivši češki nogometaš je prije dvije godine odlučio da se neće biše skrivati i živjeti u strahu pa je otkrio ono čega se mnogi sportaši boje izreći:

- Ja sam homoseksualac i ne želim se više skrivati. Želim živjeti slobodno kao i svi drugi, bez straha, bez predrasuda i bez nasilja - objavio je Jankto 2023. godine na društvenim mrežama. 

Tada je bio član Sparte Prag, igrao je prije toga za Slaviju Prag, Udinese, Sampdoriju, Getafe, karijeru je završio u Cagliariju, a jedan je od prvih poznatijih nogometaša koji je odlučio otkriti svoj pravi identitet. Prije tog otkrića, godinama je bio u vezi s manekenkomMarkettom Ottomanskom s kojom je dobio sina, a prekinuli su 2021. godine. 

Italian soccer Serie A match - Cagliari Calcio vs US Salernitana
- Nedugo nakon toga zaigrao je prvi put nakon što je u javnosti otkrio istinu o svojoj seksualnoj orijentaciji, navijači su ga dočekali pljeskom i podržali, a uz njega su stali klub i suigrači.

- Jakub je prije nekog vremena s upravom kluba, trenerom i suigračima otvoreno pričao o svojoj seksualnoj orijentaciji. Sve ostalo tiče se njegovog osobnog života. Nema daljnjih komentara. Nema više pitanja. Ima našu podršku. Neka živi svoj život - poručila je Sparta Prag. 

Jankto je bio i češke reprezentacije. Skupio je 45 utakmica i bio je član momčadi na Europskom prvenstvu 2021. godine kada su Česi remizirali s Hrvatskom u drugom kolu i dogurali do četvrtfinala. 
 

OSTALO

