Umjesto da sad igra u 'repki', spava na betonu s ubojicama!

U Dubaiju su Bahrein i Tajland (0-1) odigrali utakmicu A skupine Azijskog nogometnog kupa. Jedan od poznatijih igrača Bahreina, Hakeem Al-Araibi nije igrao jer je u - tajlandskom zatvoru.

Al-Araibijeva kalvarija počela je u studenome 2012. kada je uhićen kao sudionik 'Arapskog proljeća'. Mediji su javljali o mučenjima, Al-Araibiju su navodno posebno okrutnim mlaćenjem po nogama pokušali uništiti karijeru. Optužen je da je bio dio šijitskih protesta protiv sunitske obitelji koja vlada zemljom, da je sudjelovanjem u protestima uništavao imovinu.

Pobjegao pa opet zaglavio

To što je čovjek dokazao da je na dan kada je navodno razbijao po Bahreinu zapravo bio u Kataru i igrao utakmicu, nikog nije zanimalo! Da ne bi naivno čekao nepravednu presudu Hakeem je pokušao i uspio pobjeći u Australiju. Tamo je dobio azil pa se čak i vratio nogometu, igrao je za Pascoe Vale FC u drugoj australskoj ligi.

Valjda preopušten u povratku normalnom životu, napravio je glupost. Odlučio je sa suprugom dio medenog mjeseca provesti u Tajlandu. Čim su nogom stupili u Bangkok, Al-Araibija su tajlandske vlasti uhitile na temelju bahreinske potjernice. Tajland nije Australija, momentalno je bačen u zatvor.

Nije 'pomoglo' što je javno istupao protiv Salmana bin Ibrahima Al Khalife, bahreinskog šeika koji je i predsjednik Azijske nogometne federacije i potpredsjednik Fife. Sada u tajlandskom zatvoru čeka odluku o izručenju u Bahrein i ne krije da je: slomljen čovjek.

Pa na TV-u se vidjelo da ne razbijam!

- Spavam na betonskom podu, zajedno sa pedesetoricom drugih zatvorenika od kojih neki ne kriju nego se hvale da su u zatvoru zbog nasilja i zbog ubojstava. Prostor je toliko skučen da se ni ležeći nitko od nas ne može okrenuti na drugi bok, a vrućina je nesnosna - govorio je Al-Araibi u mikrofon australske televizije koja je nekako uspjela ishoditi dozvolu za kratki razgovor s bahreinskim nogometašem.

- Preklinjem australske vlasti da me ne zaborave, da me vrate mojoj supruzi u Melbourne. U prosincu su mi Tajlanđani odredili 60 dana pritvora dok čekam sudsku odluku o izručenju. Nitko ne želi napraviti 2 minute posla pa provjeriti i vidjeti da sam u isto vrijeme za koje me u Bahreinu optužuju da sam sudjelovao u protestima i uništavao imovinu ja zapravo: igrao utakmicu koja je uživo prenošena na televiziji! - Bahreinac ističe apsurd svoje po život opasne situacije.

- Kako sam? Pokušavam biti hrabar, ali iznutra sam slomljen - očajnički je poručio Al-Araibi.

Foto: Twitter/Screenshot

Na društvenim mrežama krenula je kampanja 'Spasimo Hakeema'. Nogometaša koji trune u zatvoru države koja igra službenu utakmicu protiv države u čijem je dresu danas trebao igrati. Australija daje sve od sebe, kontakti na najvišim državnim i nogometnim razinama su neprestani, ali Al-Araibi je i dalje - na zatvorskom betonu, s ubojicama. Strahujući od još teže sudbine ako ga izruče Bahreinu...