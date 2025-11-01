Obavijesti

ČUDNA SITUACIJA

Umjesto slavlja, na Maksimiru salve zvižduka! Igrači Dinama odbili doći pred Boyse, a onda...

Piše Hrvoje Tironi,
Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Dinamo pobijedio Rijeku 2-1, ali navijači nezadovoljni! Zvižduci i napetost na stadionu, igrači jedva pozdravili navijače. Drama na terenu i tribinama

Dinamo je pobijedio Rijeku 2-1 u prvoj utakmici 12. kola HNL-a i tako se vratio na prvo mjesto HNL-a uz utakmicu više od Hajduka. Od 10.000 domaćih navijača dobar dio njih, međutim, nije bio zadovoljan izvedbom i čupanjem u drugom poluvremenu uz fenomenalan gol Arbera Hoxhe.

Igrači Dinama poslije utakmice zadržali su se na centru, pljeskali 10-ak sekundi prema sjevernoj tribini i zaputili se u svlačionicu. Maksimirom su se prolomjeli veliki zvižduci, sa sjevera je grmjelo "Dođite vamo", ali dinamovci su nastavili put prema svlačionici.

Ivan Kelava je trčao od igrača do igrača, tražio od dinamovaca da pozdrave navijače na sjevernoj tribini pa su se dečki onako nevoljko okrenuli i ipak krenuli prema sjeveru.

Ali nije to bila ona iskrena, međusobna podrška, kad svi zajedno pjevaju poslije utakmice, već su dinamovci došli do 30-ak metara od sjevernog gola kratko pozdravili BBB-e i nastala je - šutnja. Sve je trajalo oko minutu, pa su igrači opet krenuli prema svlačionici. Uz brojne zvižduke zapadne i sjeverne tribine.

OSTALO

